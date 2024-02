(AM)Feijóo acusa a Sánchez de no querer "señalar" Puigdemont en Bruselas e "intervenir" la Fiscalía para no investigarlo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes a Gobierno de Pedro Sánchez de "intervenir" la Fiscalía del Tribunal Supremo con la aplicación del artículo "155" de la Constitución y de no querer "señalar" a Carles Puigdemont en Bruselas, tras la resolución que aprobó el Parlamento Europeo para investigar las injerencias rusas y sus lazos con el expresidente catalán. En una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que lo que está ocurriendo en España "ha llegado a Europa", donde "han sido muy claros" al defender investigar "cualquier tipo de conexión, si la hubiere, con el régimen de Putin". "Y lo que es curioso es que el PSOE vota a favor y después ya cuando hay que señalar a personas concretas pues no vota. Pero lo cierto es que en Europa el Partido Socialista vota a favor de investigar posibles contactos de los independentistas catalanas con Putin y aquí persigue a los jueces, descalifica a los jueces que están investigando esa operación", ha aseverado, para añadir que viven en un "permanente sin sentido". Feijóo ha afirmado que "sin Estado de Derecho no hay Unión Europea", cuyos principios fundacionales son "la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la independencia del Poder Judicial". "Y esos tres principios son los que están siendo atacados en España porque ése fue el precio para conseguir la investidura", ha apostillado. "UN 155 DEL GOBIERNO" EN LA FISCALÍA DEL SUPREMO Después de que los fiscales del Supremo hayan impuesto su criterio y aboguen por investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso 'Tsunami Democràtic', Feijóo ha denunciado la "intervención" de la Fiscalía por parte del Gobierno. "Y además de todo esto pues hemos visto como, lo decía un fiscal, como se ha intervenido la Fiscalía del Supremo, un 155 del Gobierno", ha exclamado. "Porque esa votación 12-3 es de una contundencia que cualquier persona que se dedique a esto debería decir 'oye, vamos a dejar esto como está y que los fiscales hagan su trabajo', porque el fiscal lo que hace es su trabajo", ha enfatizado. Feijóo ha recalcado que la mayoría de los fiscales del Supremo "está a favor de proseguir con esa investigación" por terrorismo a Puigdemont pero "los fiscales han sido desautorizados". "Y, en mi opinión, humillados", ha indicado, para pedir que se deje a los fiscales y a la Justicia hacer su trabajo. PREVÉ UN "CALVARIO" DE LEGISLATURA El presidente del PP considera que Pedro Sánchez va a intentar "hasta el final" aprobar la Ley de Amnistía "porque sin amnistía no hay legislatura". "Y por tanto lo va a inventar, va a proseguir, a insistir, a persistir y va a dejar en ridículo a toda la Fiscalía", ha apostillado. Feijóo, que ha augurado "un calvario" de legislatura, ha afirmado que están "en el momento más crítico" que ha vivido la democracia española. "El Poder Legislativo no tiene legitimidad para aprobar la Ley de la Amnistía, porque no puede aprobar leyes en contra de la Constitución", ha sentenciado. El líder del PP ha indicado que España está ante la disyuntiva de "Constitución o amnistía", que es una "causa imposible". "En la democracia española tenemos un Gobierno que no quiere cumplir la ley, que descalifica a los jueces por hacer su trabajo y que interviene en la Fiscalía", ha agregado. Asimismo, ha destacado la visita de la Comisión de Venecia al Congreso y al Senado para analizar si se está respetando el Estado de Derecho con la Ley de Amnistía, una ley que no tiene encaje en la Constitución" y que se ha tramitado "sin pedir ningún tipo de informe". Finalmente, el presidente del PP ha recriminado a Sánchez que haya "ido más veces a Bruselas para hablar de los independentistas que de los agricultores" y le ha echado en cara la "ausencia de interés" y el "desdén" del Gobierno ante el "grave problema en el campo".