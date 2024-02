Vicky Larraz sentencia a Nebulossa y a 'Zorra': "No se justifica la reivindicación para elegir una canción"

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest y que sea 'Zorra' la canción que nos representará en el próximo Festival de Eurovisión en Malmö (Suecia) el próximo mes de mayo sigue dando mucho que hablar. Mientras algunos aplauden lo reivindicativo de su letra y el empoderamiento femenino con frases como "si salgo sola soy la zorra, si me divierto, la más zorra. Cuando consigo lo que quiero jamás es porque lo merezco, y aunque me esté comiendo el mundo no se valora ni un segundo", para otros no es la mejor opción para que España luche por hacerse con la victoria en el eurofestival. Vicky Larraz, exvocalista de 'Olé olé' es de las segundas y, sin pelos en la lengua, ha sentenciado a Nebulossa poniendo en duda que su talento pueda competir con el del resto de artistas en un certamen tan exigente y de tanto nivel como Eurovisión. En primer lugar la cantante cree que la reivindicación del dúo castellonense y su 'Zorra' no es nada novedoso: "Es decir 'Zorra' y nos reímos, pero la historia dereivindicar llevamos reivindicando desde el 83 con 'No Controles' y 'Vulpix' ya hablaban de zorra, 'que eres una zorra' que es lo que decían ellas". "Para mí, me hubiese gustado Jorge González, me encantaba 'Caliente', es espectacular, es un gran cantante, bailarín, para mí no se justifica la reivindicación para elegir una canción" reconoce, asegurando que aunque la canción "es pegadiza", "el nivel artístico" deja bastante que desear. "Eurovisión tiene un nivel tan alto porque esos artistas no tiene las mismas posibilidades de promoción que tenían antes, cada país está llevando unas apuestas muy fuertes a nivel artístico, no solo vocal, de puesta en escena de presencia... y no conozco a Nebulossa de absolutamente de nada, pero no hay mucha voz" sentencia. "Ella se está basando en su look, en los bailarines... Lleva tiempo con su marido haciendo cosas y quiero pensar que cuando se presentó al Benidorm había preparado la voz. Debía haber ido preparada. Cuando mayor eres más la tienes que cuidar, no es lo mismo a los 20 que a los 30. Y ellos, Nebulossa, tienen una responsabilidad muy grande" apunta. Por eso, Vicky no ha dudado en darles un consejo de cara a los tres meses que quedan para Eurovisión: "Que se metan en una burbuja y se preparen a tope. Están ahí y para atrás ni para pegar impulso, tienen que seguir adelante están representando a su país y es una responsabilidad muy grande". "Que quedemos lo mejor posible, pero va a encontrar competencia dura dura dura" ha concluido.