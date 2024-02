Uruguay llama a consultas a su embajador en Venezuela ante la falta de garantías electorales

El gobierno de Uruguay ha llamado a consultas a su embajador en Caracas, Eber da Rosa, ante los "preocupantes acontecimientos" ocurridos en Venezuela en relación a la inhabilitación de los principales líderes opositores, entre los que destaca la candidata de unidad María Corina Machado. "Hemos decidido llamar en consultas a nuestro embajador en Venezuela para ser informados sobre los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país", ha manifestado el ministro de Exteriores uruguayo, Omar Paganini, en sus redes sociales. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ratificó a finales de enero la inhabilitación de Machado durante un periodo de quince años, por lo que la opositora no podrá ocupar cargos públicos y por tanto no podrá presentarse a las próximas elecciones presidenciales, previstas para este mismo año. Tras conocer el fallo del Supremo, Machado denunció que "el régimen ha decidido acabar con el Acuerdo de Barbados", en el que Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición pactaron que cada parte pudiera contar con un candidato presidencial y sentaron las bases del proceso electoral. La inhabilitación de la opositora Machado ha desembocado en una oleada de críticas por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos anunció que si Caracas no revertía la situación, recuperaría las sanciones impuestas a sectores clave de la economía venezolana, anteriormente suspendidas por avances democraticos en el país.