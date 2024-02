Trump alerta de una 'tercera guerra mundial': "Biden solo sabe lanzar bombas por todas partes"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha responsabilizado este jueves a la Administración de Joe Biden de estar abonando el terreno para una posible 'tercera guerra mundial'. "Lo único que sabe hacer es lanzar bombas por todas partes", ha dicho del actual inquilino de la Casa Blanca. "El mundo está en tremendo peligro", ha dicho Trump a las puertas de su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. "Y tenemos a un hombre que es absolutamente el peor presidente de la historia de nuestro país. No puede juntar dos frases", ha dicho. En ese sentido, Trump ha cuestionado la capacidad de Biden para negociar con otros líderes como el presidente ruso, Vladimir Putin; el chino, Xi Jinping, o el líder norcoreano, Kim Jong Un. "Lo único que sabe hacer es lanzar bombas por todas partes", ha reprochado el expresidente estadounidense. Trump ha responsabilizado a la Administración Biden de la actual situación de tensión y conflicto que se viven en muchas partes del planeta, citando Siria, Ucrania, Oriente Próximo y Taiwán, e incluso de los ataques que sufrió Israel por parte de Hamás el 7 de octubre. "No habríamos tenido ninguno de los problemas que tenemos ahora", ha dicho, asegurando a su vez que cuando salió de la Casa Blanca se fue dejando un Irán en "bancarrota" que ahora ha logrado no solo recuperarse, sino hacerse con Irak.