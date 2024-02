Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón se posicionan a favor de 'Zorra'

Viviendo uno de los momentos más dulces de su relación, Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón se dejaban ver este martes en la charla 'Mentes expertas' que Paz Padilla ofrecía en el cine Capitol de Madrid y nos confesaban cómo están viviendo la recta final de su embarazo. Aunque a muchos les pudo sorprender su presencia en un acto así, lo cierto es que tienen una relación muy estrecha con la humorista y no quisieron perderse este proyecto: "Sí, y es verdad que no la conocemos tantísimo como nos gustaría, pero siempre que hemos coincidido de verdad que nos ha tratado siempre tan bien, que al final nos hace sentir muy cerca". Encantados de esperar a su primera hija en común, la pareja de influencer nos comentaba que "llevamos ya mucho tiempo juntos y para nosotros es una etapa más que estamos deseando vivir. Y con muchísima ilusión, la verdad" y aseguraban que lo único que piden es que "venga con salud y que duerma bien, ya, es mucho pedir". Eso sí, aunque están completamente enloquecidos pensando en el momento que pasen a ser tres, todavía les falta decidir uno de los padrinos de la bebé: "Nosotros hemos optado más conservadores, por la familia, así que... nada". Teresa e Ignacio también nos aseguraban que apoyan a 'Zorra' como representante de Eurovisión a pesar de no haberla escuchado todavía: "He visto titulares y tal, pero no lo he escuchado... y bueno pues seguro que tendrá sus méritos para estar ahí claro que sí" y añadían: "Yo creo que siempre también hay como un poco de polémica, sea la canción que sea, o sea que... Bueno, si está ahí, pues por algo será". Eso sí, en su defensa, la influencer nos confesaba no estar muy al día del panorama musical: "Pongo música de los años 80, o sea, es que no estoy nada actualizada con la música de hoy en día", a diferencia de Ignacio, que es quien pone música a su bebé.