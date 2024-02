TEPCO dice que la fuga de agua radiactiva en la central de Fukushima no es un riesgo para la población

La compañía Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha asegurado que la fuga de cerca de 5,5 toneladas de agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima no supone un riesgo para la población y que no se ha registrado un impacto medioambiental fuera de las instalaciones, según ha indicado el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). El OIEA ha indicado en un comunicado que TEPCO, operador de la central, ha notificado que el agua se filtró de una torre de absorción de cesio en la planta a través de "una válvula que quedó abierta durante unos trabajos de limpieza" en esta torre. "El agua filtrada era del sistema de filtrado de agua como parte de las actividades de retirada del servicio en el lugar. El suceso no está relacionado con la descarga del agua tratada por parte del Sistema de Procesamiento Líquido Avanzado (ALPS)", ha especificado el organismo. Así, ha hecho hincapié en que "TEPCO ha confirmado que no hay una fluctuación significativa en los niveles de radiación en el lugar" y en que la compañía ha confirmado que el agua filtrada "es una mezcla de agua contaminada del sistema de absorción y agua filtrada usada para limpieza". "TEPCO ha calculado que el total filtrado son cerca de 5,5 toneladas de agua que contienen unos 0,022 terabequerelios de sustancia radiactivas", ha manifestado, antes de agregar que la fuga tuvo lugar en una instalación usada para retirar el cesio y el estroncio de agua contaminada. Por ello, ha recalcado que la empresa japonesa "considera que el agua podría haber causado una ligera contaminación en los terrenos que rodean la torre de absorción" y ha reseñado que TEPCO "ha tomado medidas de precaución", incluido "limitar el acceso a la zona y tomar muestras de suelo para su análisis". "La Autoridad Reguladora Nuclear de Japón ha sido informada y los inspectores en la planta están llevando a cabo una investigación en el lugar. El OIEA sigue en contacto con las autoridades de Japón", ha apuntado el organismo internacional. La central inició en 2023 un proceso de vertido de agua tratada en las instalaciones, que sufrieron graves daños tras el devastador terremoto y posterior tsunami registrado en 2011, en medio de las protestas de los pescadores locales y la oposición de países vecinos, como China.