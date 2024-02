Santiago Segura reaparece tras su hospitalización y da la última hora sobre sus problemas de salud

2023 no terminó de la mejor manera para Santiago Segura. El popular actor y director compartía en redes sociales una imagen desde el hospital el pasado 28 de diciembre y, asegurando que por desgracia no se trataba de ninguna inocentada, revelaba el problema de salud que le ha afectado más de lo deseado en los últimos tiempos. El protagonista de 'Torrente' padece insuficiencia pancreática y, como explicaba, confiaba en que los médicos diesen con el origen de su enfermedad que, aunque no le impide seguir trabajando, sí altera su día a dí al provocarle malestar y trastornos digestivos de manera constante. Un mes después de su paso por el hospital, Santiago ha reaparecido en el estreno en Madrid de la película 'Buscando a Coque' y nos ha contado cómo se encuentra, desvelando que todavía no está recuperado: "Tenía un problema bastante molesto y seguimos investigando". "Decía mi padre que 'no había hombre sano, había hombre poco investigado'. En cuanto vas a hacerte análisis es lo peor. Yo recomiendo mirarse lo preciso" ha bromeado, asegurando que a pesr de que todavía no han dado con el origen de su insuficiencia en el páncreas, "creo que duraré por lo menos hasta el verano que viene que estreno 'Padre no hay más que uno 4'". Pero no todo son malas noticias para el actor, ya que su hija mayor, Alma, acaba de cumplir 16 años y como confiesa no puede estar más orgulloso tanto de ella como de la pequeña de la casa, Sirena, que poco a poco se abren hueco como actrices siguiendo sus pasos: "Ayer cumplió 16 años y es un orgullo y al mismo tiempo como un dolorcillo, me da pena, las niñas desaparecen, aparece la mujer, la persona, pero las niñas* Pero están bien encaminadas y estoy muy impresionado".