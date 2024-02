Sanidad aboga por una mayor continuidad entre Atención Primaria y Farmacia Comunitaria para reducir la inequidad

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha señalado este martes que una de las "piedras angulares" de la legislatura es reducir la inequidad del sistema y en ese sentido ha abogado por trabajar en una mayor continuidad asistencial entre la Atención Primaria y Farmacia Comunitaria para abordar a pie de calle los determinantes sociales. "No puede ser que, a día de hoy, la relación entre los centros de Atención Primaria y las oficinas de farmacia dependan de la existencia de voluntades concretas, particulares y singulares de las personas que trabajan allí", ha señalado. Así, lo ha expuesto en el debate 'Determinantes sociales de la salud' celebrado en la segunda jornada del 23 Congreso Nacional Farmacéutico en València, en el que se ha analizado la influencia que estos factores tienen sobre la salud y la necesidad de crear medidas que reduzcan las brechas sociales y que aborden la inequidad como causa última de la enfermedad, según informa la Organización. El debate, moderado por Cristina Tiemblo, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, también ha contado con la participación de Kilian Sánchez, portavoz de la comisión de Sanidad del PSOE en el Senado; Lars-Ake Söderlund, vicepresidente de la FIP; Natalia Peiró Pérez, secretaria general de Cáritas; y Jaime Jesús Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología. En ese sentido, ha destacado que la Farmacia en España "ya es un modelo promotor de equidad" y al respecto Killian Sánchez ha añadido: "La red de farmacias comunitarias es valedora de equidad, pero también de respuesta como muestran varias iniciativas en los que la Farmacia Comunitaria ya está trabajando para combatir la desigualdad: es el caso de Mascarilla-19 frente a la violencia de género, o el convenio firmado recientemente con el IMSERSO para actuar frente a la soledad no deseada". Del mismo modo, Natalia Peiró ha expuesto cómo "la Farmacia Comunitaria es un actor fundamental porque es un actor local, con capacidad para escuchar, detectar y prevenir" y "también por su capacidad para sensibilizar a otros actores igualmente locales, como Cáritas, pero que no tenemos la formación sanitaria para acompañar a las personas en este ámbito". Por su parte, vicepresidente de la FIP, Lars-Ake Söderlund, ha comentado que "las farmacias desempeñan un papel crucial en la promoción de la equidad en salud, proporcionando Servicios Farmacéuticos más accesibles a diversas comunidades de pacientes". Así, "a nivel global vemos una tendencia muy clara hacia la Farmacia asistencial y más integrada en los Sistemas Nacionales de Salud". A esto Jaime Jesús Pérez añade que "la cercanía física, la capilaridad y la diversidad de horario hace que la Farmacia no tenga competencia en términos de acceso". Por último, la moderadora, Cristina Tiemblo, ha afirmado que la profesión farmacéutica y la Red de Farmacias son recursos disponibles que se deben tener en cuenta en las medidas que se implementen para abordar el efecto de los determinantes sociales en la salud". "DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD" También durante la mesa, de forma previa al debate, se ha presentado el estudio 'Determinantes Sociales de la Salud: abordaje desde la visión de la sociedad civil', desarrollado por el Consejo General en colaboración con las 14 organizaciones que conforman el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica. Se trata de un informe, enmarcado en la Estrategia Social del Consejo General, que expone la forma en que la edad, el entorno, el lugar de origen, el de residencia, el género y las relaciones afectivo-sexuales, afectan a la salud de las personas, especialmente de las más vulnerables. Asimismo, también muestra ejemplos concretos de actuaciones que la Farmacia ha llevado o está llevando a cabo para reducir el efecto que éstos tienen en la vida de los pacientes. Claudia García-Vaz, Policy Officer del Instituto de Salud Global de Barcelona y principal investigadora del estudio, ha destacado especialmente el decálogo de recomendaciones para luchar contra las inequidades en salud derivado de su análisis y debate por parte de los miembros del Consejo Asesor Social. Estas medidas se centran en incorporar el enfoque "salud en todas las políticas"; integrar los determinantes sociales en la investigación en salud; romper con la transmisión intergeneracional de la inequidad; fomentar estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y protección social; priorizar las políticas de cuidados; respaldar el acceso a una vivienda de calidad y a entornos saludables; reforzar la atención a la salud mental, la detección de la soledad no deseada y la prevención de la violencia y el odio; garantizar la accesibilidad al sistema sanitario de todas las personas; asegurar condiciones de empleo y trabajo dignas; y desarrollar planes frente a crisis que incorporen la perspectiva de determinantes sociales.