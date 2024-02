López Obrador recuerda a EEUU que "México no es piñata de nadie" tras el rechazo de la ley migratoria

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha recordado este jueves a Estados Unidos que "México no es piñata de nadie" y ha asegurado que el proyecto de ley con fondos para política migratoria, rechazado en la víspera por el Senado estadounidense, forma parte del juego electoral en el país vecino. "Ayer hubo una votación en el Congreso de Estados Unidos y se rechazó una propuesta que presentó el presidente Biden en materia migratoria. ¿Por qué? Pues todo es ya político y electoral", ha asegurado en su rueda de prensa diaria, agregando que "México no es piñata de nadie". López Obrador ha aludido a que Estados Unidos utiliza el tema migratorio para sacar tajada en lo electoral, ya que "ha habido ocasiones" en las que se han comprometido a regularizar a los migrantes, si bien "luego pasa la elección y ya no cumplen". "No hay nada que temer: es parte del tejemaneje de la política en tiempos electorales. Rechazaron porque quieren tener la bandera antiinmigrante en lo alto y si llegan a un acuerdo pues ya no pueden utilizar como bandera el tema migratorio", ha argüido. El mandatario mexicano ha recordado que "la grandeza" de Estados Unidos "desde su fundación se debe a los migrantes". "Nos hemos cansado de decirles que tienen que atender a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe para que la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades, a abandonar a sus familias", ha dicho. Sus palabras se producen después de que la Cámara Alta estadounidense rechazara un proyecto de ley que combina fondos para Ucrania, Taiwán e Israel, así como financiación para medidas en materia migratoria, lo que ahonda aún más en el bloqueo del Congreso debido a las diferencias entre demócratas y republicanos.