La oposición salvadoreña estudia pedir la anulación de las elecciones legislativas

Los partidos de la oposición salvadoreña estudian la posibilidad de solicitar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la anulación de las elecciones legislativas que se celebraron el 4 de febrero, a la par que las presidenciales, debido a la falta de transparencia en la transmisión de los resultados. El candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel Flores, ha adelantado que solicitará que se anulen las legislativas y se traslade la votación al 3 de marzo, informa 'La Prensa Gráfica'. "¿Dónde está las actas? (...) No hay datos oficiales", ha dicho Flores al tiempo que ha acusado al presidente Nayib Bukele de mentir cuando se dirigió al país tras las elecciones del pasado día 4. "Cualquier cosa van a hacer para que no quede mal ante el mundo porque le mintió a los líderes regionales", ha dicho. Por otro lado, desde la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) han denunciado que se han producido irregularidades, por ejemplo, en la cadena de custodia de las papeletas, y han propuesto además solicitar una auditoría del voto que se ha emitido desde el exterior. No obstante, algunos jueces del TSE ya han expresado sus dudas acerca de estas reclamaciones y han asegurado que la oposición está dando "patadas de ahogado" pues no hay razones que justifiquen sus demandas. "Eso es jugar con la población, no se puede decir 'hay que anular las elecciones', hay que respetar al pueblo. La población salió a votar y hay que respetar, estar pidiendo nulidad es estar dando patadas de ahogado", ha dicho el magistrado Guillermo Wellman. El pasado 4 de febrero, apenas dos horas después del cierre de las urnas, el presidente Bukele anunció, sin cifras oficiales todavía, que había logrado imponerse con el 85 por ciento de los votos y su partido Nueva Ideas contaría con 58 de los 60 diputados que conforman la Asamblea.