La minsitra de Igualdad, Ana Redondo, sobre el caso Dani Alves: "Cuando haya sentencia valoraremos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este jueves sobre el caso Alves que el procedimiento "sigue adelante" y que cuando haya sentencia, valorarán. "Es un tema que está 'sub iudice', el procedimiento sigue adelante y, por lo tanto, nuestro respeto al procedimiento. Cuando haya sentencia, valoraremos", ha señalado la ministra en declaraciones a los medios a su llegada al Desayuno Informativo de Europa Press en el que interviene la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. El futbolista Dani Alves ha negado este miércoles ante el tribunal que lo juzga que agrediera sexualmente a una chica en la discoteca Sutton, ha llorado durante su declaración y ha defendido que tuvieron sexo consentido: "No soy ese tipo de hombre, no soy violento". Ha declarado en la Audiencia de Barcelona durante el juicio en el que está acusado de agredir sexualmente a una chica en la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, por lo que la Fiscalía reclama una condena de 9 años de cárcel y la denunciante 12. Durante su declaración, se ha puesto a llorar y ha tenido que parar la declaración, y la presidenta del tribunal le ha preguntado si necesitaba detener la explicación, a lo que se ha negado, y le han acercado pañuelos.