La gurú de autoayuda Marianne Williamson retira su candidatura a las primarias del Partido Demócrata de EEUU

La demócrata Marianne Williamson, una gurú de los libros de autoayuda, ha anunciado que retira su candidatura para la nominación del Partido Demócrata de Estados Unidos en el proceso de primarias para las elecciones presidenciales de 2024, tras su fracaso en las citas electorales de los últimos días en las que el presidente estadounidense, Joe Biden, ha obtenido más del 90 por ciento de los votos. "Leí una cita el otro día que decía que 'los atardeceres son la prueba de que los finales pueden ser bonitos también'. Así que hoy, aunque es momento de suspender la campaña para la Presidencia, quiero ver la belleza y quiero que todos vosotros que tan increíblemente me habéis apoyado en este viaje --donantes, simpatizantes, equipo y voluntarios-- veaís también la belleza", ha declarado en un vídeo. La autora se ha sentido "orgullosa" del trabajo realizado en los últimos meses y ha afirmado que ha defendido a "aquellos en la sociedad que ven cómo su vida se cae en pedazos" a través de una política pública mala y crisis medioambientales, raciales, criminales o económicas. "Hemos hecho lo que hemos podido por poner luz en unos tiempos muy oscuros. Por eso, siempre estaré muy agradecida", ha expresado, antes de invitar a la juventud que tenga esperanza a presentar sus candidaturas y "ser parte de la historia estadounidense" con una "mayor esperanza" e "inspiración" para las millones de personas que viven en Estados Unidos. La decisión de Williamson de retirar su candidatura tiene lugar un día después de que Biden obtuviera el 90 por ciento de los votos en las primarias del estado de Nevada (las primeras en un estado de la costa oeste), mientras que ella consiguió el 2,5 por ciento. El tercer candidato, el representante por Minnesota Dean Phillips, no figuraba en la papeleta porque se presentó fuera de plazo. En las citas electorales anteriores (Carolina del Sur y New Hampshire), el mandatario estadounidense también obtuvo alrededor del 90 por ciento de los escaños, por lo que se entiende que será el candidato de los demócratas para las elecciones. Biden, tras sus aplastantes victorias, no ha hecho referencia a sus rivales en las primarias, sino al que considera que será su opositor en el Partido Republicano, Donald Trump. Williamson, que tiene 71 años y se postuló con la esperanza de ser una opción viable para los votantes más izquierdistas e insatisfechos con la política del partido, saltó a la palestra pública mediante sus libros de autoayuda y gracias a que es la gurú espiritual de la presentadora Oprah Winfrey. En 2020 fue candidata con una campaña poco convencional que proponía el amor y la paz para derrotar al entonces presidente, Donald Trump. Tras su retirada de la campaña apoyó al senador Bernie Sanders.