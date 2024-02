La comisión electoral rusa rechaza la candidatura del opositor ruso Boris Nadezhdin tras invalidar 9.000 firmas

La Comisión Electoral Central (CEC) ha rechazado este jueves la candidatura del opositor ruso y crítico con el Kremlin, Boris Nadezhdin, tras invalidar más de 9.000 firmas presentadas por el político, que buscaba presentarse a las elecciones presidenciales por el partido Iniciativa Cívica. "No estoy de acuerdo con la decisión de la comisión. He recabado más de 200.000 firmas por toda Rusia y lo hemos hecho de forma abierta y honesta. El mundo entero ha podido ver las colas ante nuestras sedes", ha aseverado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Telegram en el que ha denunciado la medida. En este sentido, ha indicado que presentarse a las elecciones presidenciales --previstas para el próximo mes de marzo-- ha sido la decisión política "más importante" de su vida. "No doy marcha atrás", ha matizado antes de asegurar que "recurrirá" ante el Tribunal Supremo. "No estáis rechazándome a mí sino a millones de personas que tienen esperanza por lograr un cambio. Hay millones de personas que se han movido y que buscan votar por mí. Estoy en segundo lugar, por detrás (el presidente ruso, Vladimir) Putin, y me estáis hablando de muertos", ha señalado en relación con las acusaciones vertidas por la comisión y que apuntan a la existencia de firmas irregulares que se corresponderían con ciudadanos ya fallecidos. La propia comisión ha aclarado que ha invalidado 9.147 firmas obtenidas por Nadezhdin tras verificar unas 60.000 firmas presentadas. Del total, solo 95.587 rúbricas han sido validadas, por lo que el candidato se encuentra por debajo del límite de 100.000 establecido por la ley. Asimismo, la comisión ha aclarado que al menos once de las firmas se corresponden con personas que ya han muerto. La legislación rusa obliga a los candidatos de formaciones extraparlamentarias a presentar al menos 100.000 firmas, mientras que para los independientes, entre ellos el propio Putin, el listón asciende hasta los 300.000. El presidente ha cubierto sin problemas el trámite y desde el Kremlin han señalado que no consideran a Nadezhdin un "rival" para Putin.