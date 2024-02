La bancada oficialista anuncia que Milei ha decidido retirar la 'ley ómnibus'

La bancada parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA) ha anunciado este miércoles que el mandatario de Argentina, Javier Milei, que se encuentra de viaje en Israel, ha decidido que la 'ley ómnibus' no volverá a debatirse, después de que en la víspera la Cámara de Diputados rechazara una serie de puntos clave del proyecto ley, razón por la cual volvió de nuevo a la comisión para analizarlo. El presidente de la bancada oficialista, Oscar Zago, ha explicado en declaraciones a la cadena de televisión La Nación + que Milei ha ordenado que la 'Ley Bases', popularmente conocida como 'ómnibus', "no se vuelva a tratar tal y como se mandó al Congreso de la Nación" porque "no vale la pena" que "la destrocen". Así, Zago ha indicado que el Gobierno volverá a analizar cómo desarrolla el proyecto de ley, en el caso de que la fraccione en leyes ordinarias para tratarlas en "distintas" comisiones. No obstante, el Ejecutivo lo analizará la semana que viene, que es cuando el mandatario vuelve al país y se encuentre con su gabinete. El oficialismo decidió el martes pedir la vuelta del texto a la comisión, cuando se rechazaron varios puntos de la reforma, que incluían las facultades del Poder Ejecutivo claves para el Gobierno, tras lo que este último acusó a los gobernadores del fracaso y publicó un listado de "traidores" con los nombres de los legisladores que "votaron en contra del pueblo". "Ayer en la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política --como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios-- empezó a descuartizar nuestra 'Ley de Bases' para poder sostener sus distintos mecanismos por los cuales le roban a los argentinos. En ese sentido, di la orden de levantar el proyecto", ha declarado el mandatario. Este proyecto de ley ha provocado desde su anuncio numerosas manifestaciones que se han saldado con decenas de detenidos y en las que han resultado heridas numerosas personas, entre ellas varios periodistas, como consecuencia de la respuesta de la Policía, que llegó a disparar balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes.