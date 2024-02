Koke: "Teníamos muchas esperanzas, no ha entrado la pelota"

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge 'Koke' Resurrección, lamentó que la pelota no quiso entrar este miércoles después de hacer "muchas cosas para ganar" al Athletic Club, pero confió en poder dar la vuelta al 0-1 y avanzar a la final de Copa del Rey. "Teníamos muchas esperanzas en este partido, de sacarlo adelante. Hemos hecho muchas cosas para ganar y hoy no ha entrado la pelota. Ellos han tenido la ocasión del penalti, se han puesto 0-1, se han defendido bien y se han llevado la victoria", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press. "Muchas veces tienes una ocasión y la metes y otras veces tienes muchas y no metes una. Somos un equipo fuerte y podemos darle la vuelta", añadió, dejando claro que el Atlético tuvo ocasiones como para no perder la ida de semifinales en el Metropolitano. Por otro lado, Koke explicó que la actitud del equipo fue idónea y se mostró tranquilo de cara a los próximos partidos. "Encajar goles es complicado pero el equipo ha sabido responder. El equipo ha dado la cara, cuando no entra y lo intentas y das todo no hay que reprochar nada. Hemos hecho muchas cosas bien", terminó.