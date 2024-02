Henry defiende su labor al frente del Gobierno de transición en Haití y elude dimitir pese al fin de su mandato

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, ha defendido su labor al frente del Gobierno de transición de Haití y ha eludido dimitir a pesar del fin de su mandato en medio de las violentas protestas antigubernamentales que exigen su salida del poder. "Yo creo que ha llegado el momento de que todos tomemos decisiones y nos juntemos para salvar a Haití", ha subrayado en un mensaje a la nación, agregando que el "adversario" no es el gobierno, que dedica todos sus recursos a combatir a las pandillas. Henry ha resaltado que aquellos que recurren a actos violentos en las calles y a la destrucción durante las protestas "no trabajan en interés del pueblo haitiano". Así, ha felicitado a aquellos políticos que han elegido mantenerse fuera de esa espiral de violencia. Además, ha defendido que el gobierno de transición sigue trabajando para construir una 'hoja de ruta' de cara a elaborar unas elecciones democráticas en el país. "Desde el día en que entré como primer ministro, empecé a hablar con todo el mundo: partidos, sector privado, sindicatos, sociedad civil", ha enumerado. "El gobierno ha pedido a los países y a sus fuerzas de seguridad que se unan para luchar contra las pandillas y el fenómeno inseguridad", ha recordado, añadiendo que es necesario seguir en ese camino de diálogo para "salir de la crisis". Por todo ello, Henry ha prometido devolver el poder a las nuevas autoridades una vez que se ataje la crisis de inseguridad. "Una transición no puede conducir a otra transición", ha sentenciado, eludiendo así su salida del poder, según ha recogido la agencia de noticias Alterpresse. Miles de manifestantes han salido a las calles de Haití, donde han construido barricadas y quemado neumáticos en las carreteras para exigir a Henry el cese de su mandato, que expiró en la víspera tras un acuerdo alcanzado en diciembre de 2022 con los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil para facilitar una transición de poder en el país en un contexto de grave crisis social, económica y humanitaria. Las autoridades están intentando restablecer el orden en todo el país, especialmente en el distrito de Puerto Príncipe, donde se han registrado saqueos y donde se han visto manifestantes armados con machetes, que exigen la dimisión del primer ministro. El país se ha sumido en una crisis aún más grave de la que ya vivía desde el pasado 7 de julio de 2021, cuando se produjo el magnicidio del entonces presidente Jovenel Moise.