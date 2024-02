Eurocámara condena la oleada de detenciones contra opositores en Bielorrusia y pide redoblar las sanciones

El Parlamento Europeo ha expresado este jueves su "firme condena" a la oleada de detenciones masivas en Bielorrusia de opositores, instando a la comunidad internacional a no reconocer el resultado de las elecciones parlamentarias y locales que tendrán lugar a finales de mes. En una resolución aprobada con una abrumadora mayoría, la Eurocámara reclama a Minsk que cese la represión contra opositores y disidentes, recordándole sus obligaciones internacionales. En este sentido, reitera la petición de liberar a los más de 1.400 presos políticos en el país después de las elecciones amañadas de agosto de 2020 que marcaron una nueva deriva autoritaria de Alexander Lukashenko. Los eurodiputados insta a la UE y a la comunidad internacional no reconocer los resultados de los comicios parlamentarios y locales previstos para el 25 de febrero, al entender que no serán libres ni transparente. Por todo ello, reclaman a los 27 que impongan sanciones más duras contra Minsk, al entender que el régimen bielorruso es responsable de graves violaciones de los Derechos Humanos. EJECUCIONES EN IRÁN Igualmente, en otra resolución el Parlamento Europeo ha puesto el foco en el incremento de las ejecuciones en Irán, a raíz de las detenciones de manifestantes pacíficos tras la muerte de la joven Mahsa Amini. Los eurodiputados instan a Teherán a conmutar todas las penas de muerte y abolir por completo la pena capital. La Eurocámara reclama a la UE una nueva estrategia con Irán que pase por imponer más sanciones a funcionarios y entidades implicados en graves violaciones de los derechos humanos, incluidos el Líder Supremo, el Presidente y el Fiscal General, que piden añadir a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista. También pide una estrategia para evitar la diplomacia de rehenes, en relación con el caso del diplomático europeo Johan Floderus. En este sentido, exige la liberación incondicional e inmediata de todas las personas condenadas arbitrariamente a muerte y de todos los presos de conciencia como Floderus.