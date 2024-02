Ernesto Valverde: "La eliminatoria está absolutamente abierta"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este jueves que el duelo copero ante el Atlético de Madrid era "una final" y que "se notaba en cada acción y en cada duelo", pero que "la eliminatoria está absolutamente abierta" contra un equipo del "potencial" de su rival. "Nos jugábamos mucho ambos. Era una final y se notaba en cada acción y cada duelo, y en la vuelta será parecido. Pero la eliminatoria está absolutamente abierta porque ellos han ganado en San Mamés muchas veces y un gol de ventaja, y con un equipo del potencial del Atlético, todo está totalmente abierto", afirmó el entrenador del Athletic en rueda de prensa tras imponerse al Atlético (0-1) en la ida de semifinales de Copa del Rey en el Cívitas Metropolitano. Valverde comentó que el primer tiempo su equipo estuvo "bien rondando el área" y que en esas "llegó el gol". "El segundo nos ha costado asentarnos y era primordial que no perdieramos de vista su portería. Así, creo que hemos tenido opciones de hacer el segundo gol, así como ellos de empatar", apuntó. El Athletic derrotó a los colchoneros en su feudo pese al gran ambiente del Metropolitano, donde los locales no caían desde el 8 de enero de 2023, algo que para el preparador extremeño es "una gran experiencia" y que es "importante" para que los jóvenes de su plantilla "vayan creciendo y conociendo" la tensión de este tipo de compromisos. Sobre el partido de vuelta, Valverde espera en San Mamés "un gran ambiente" como el vivido este miércoles, pero "a favor". "Habrá tensión porque todo está por decidir, pero se trata de dominar, jugar con cabeza y con el corazón, y siendo un partido definitivo iremos a por todo ambos", añadió. "Las estadísticas están bien para hablar de ellas, pero son parte del pasado. Hemos pasado los partidos de Copa y no hemos perdido. Ahora tenemos que seguir nosotros el guion", agregó sobre la racha en la competición del K.O. de los 'leones', donde no pierden como local desde 2019 en los octavos de final contra el Sevilla FC (1-3). Por último, el entrenador rojiblanco destacó el gran partido de Julen Agirrezabala y su personalidad. "Es un jugador muy joven, pero que tiene un gran empaque. En la primera parte ha habido una jugada que le podía haber afectado pero ha estado sobrio. Tenemos dos grandes porteros", concluyó.