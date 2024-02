El Gobierno de Panamá toma nota del asilo concedido por Nicaragua a Martinelli sin adelantar posibles acciones

El Ministerio de Exteriores de Panamá ha confirmado que el Gobierno de Nicaragua le ha notificado la concesión de asilo al expresidente Ricardo Martinelli, refugiado en la Embajada nicaragüense, aunque ha aclarado que por el momento "se ha limitado a poner en conocimiento de las autoridades competentes la referida comunicación". "No se ha llevado ninguna otra opción", ha asegurado el Ministerio, que en redes sociales ha negado de manera expresa que se haya concedido un salvoconducto a Martinelli. Sin él, el expresidente no podría salir de la Embajada --aunque fuese para poner rumbo a Nicaragua-- sin ser detenido. La diplomacia nicaragüense ha pedido expresamente en un comunicado este salvoconducto, con vistas a lograr "la pronta salida y traslado humanitario del asilado" Martinelli, que se habría refugiado en la Embajada "por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad". Así lo ha planteado desde la propia legación el antiguo mandatario panameño, en una entrevista a la cadena CNN en la que ha atribuido los frentes judiciales abiertos contra él a una persecución política. También ha denunciado que su vida está en peligro: "Cuando dije que me querían matar es porque tengo información de gente que trabaja adentro de la Presidencia que quieren ser testigos protegidos que me dijeron que eso iba a pasar". Martinelli, que se siente en medio de "una batalla desigual política", ha reivindicado que sería el favorito para las próximas elecciones, hasta el punto en que considera que los potenciales rivales no podrían ganarle en las urnas "ni todos juntos". VARIAS CAUSAS ABIERTAS El expresidente Martinelli fue condenado en julio a diez años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales a través de la compra de un grupo de medios de comunicación en el llamado caso 'Business News'. El Supremo panameño ratificó la semana pasada la sentencia. El que fuera presidente de Panamá entre 2009 y 2014 fue condenado también a pagar una multa de 19,2 millones de dólares --17 millones de euros-- y vio frustradas sus aspiraciones de volver a gobernar el país al ser inhabilitado en virtud de la Constitución. Martinelli tiene otro juicio pendiente, previsto para el próximo mes de julio, por los supuestos sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht, un caso que afecta a numerosos líderes y dirigentes sudamericanos.