El fiscal especial del caso de los documentos clasificados de Biden concluye la investigación

El fiscal especial Robert Hur ha concluido la investigación del caso de los documentos clasificados que aparecieron en varios lugares utilizados por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su etapa como 'número dos' en la Administración de Barack Obama. Así lo ha hecho saber el fiscal general, Merrick Garland, en una carta a los legisladores en la que no incluye la conclusión de la investigación, pero que llega en medio de informaciones de una eventual publicación de los resultados en los próximos días. "El 5 de febrero, el fiscal especial me entregó un informe final acompañado de apéndices y una carta. Antes de entregarlo, Hur se entrevistó con la Oficina del abogado de la Casa Blanca y con el abogado personal del presidente para revisar el informe", reza dicha misiva, que explica que la revisión se debe a una "revisión de privilegios". Además, Garland ha subrayado que, tal y como ha dejado "claro" desde que asumió el cargo, se compromete a hacer pública "la mayor cantidad posible" del informe del asesor especial, de conformidad con los requisitos legales. Un funcionario de la Casa Blanca ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión NBC que "anticipan que la revisión estará completa para el final de la semana". Garland designó a Hur como investigador del caso hace más de un año, en enero de 2023, cuando aparecieron los documentos, afirmando que "este nombramiento subraya para el público el compromiso del Departamento (de Justicia) tanto con la independencia como con la rendición de cuentas en asuntos particularmente delicados". Hur, abogado en una firma en Washington D.C y exfiscal federal de Maryland durante la Administración de Donald Trump, ha afirmado en un comunicado que cumplirá con los deberes asignados por Garland de manera "justa" e "imparcial". Biden ha sostenido en todo momento que no hizo nada malo y su equipo ha señalado repetidamente que sus abogados notificaron rápidamente a los Archivos Nacionales y cooperaron con el Departamento de Justicia, a diferencia del expresidente Donald Trump, que se negó a entregar cientos de documentos clasificados que se encontraban en su mansión de Mar-a-Lago (Florida). Cualquier falta de cargos contra Biden, en comparación con Trump, que se enfrenta a más de 40 en relación con la ley de espionaje que prohíbe la retención intencional de dichos documentos, generará un contraste entre los dos casos.