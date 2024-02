El fiscal del caso de los documentos clasificados filtrados por Biden descarta presentar cargos

El fiscal especial Robert Hur ha concluido en un informe que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retuvo y reveló "intencionalmente" documentos clasificados, si bien ha descartado presentar cargos en su contra debido a su avanzada edad y por colaborar durante todo el proceso. "Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó intencionalmente materiales clasificados después de su vicepresidencia cuando era ciudadano privado", reza el informe, de 345 páginas, que agrega que "no se justifican cargos penales en este asunto". En este sentido, ha aludido a las "dudas razonables" que existirían en caso de que Biden fuera juzgado debido a que es un "anciano con mala memoria". "Sería difícil convencer a un jurado de que deberían condenarle por un delito grave que requiere un estado mental de voluntariedad", agrega. Por todo ello, defiende que hay diferencias "claras" entre el caso de Biden y de su predecesor, Donald Trump, acusado de más de una treintena de cargos por negligencia en el uso de documentos confidenciales, hallados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. "Lo más notable es que, después de recibir múltiples oportunidades de devolver documentos clasificados y evitar su procesamiento, Trump supuestamente hizo lo contrario", afirma, agregando que, por contra, el actual presidente entregó el material a Archivos Nacionales y al Departamento de Justicia. Hur resalta además que el actual presidente consintió la búsqueda de los documentos en "múltiples lugares", incluyendo sus domicilios, mientras que también llevó a cabo una entrevista voluntaria, según ha recogido la cadena CNN. Poco después, Biden ha emitido un comunicado en el que ha resaltado que la investigación ha sido "exhaustiva" y se remonta a la década de 1970, cuando era senador. "Me alegra ver que llegaron a la conclusión a la que pensé que llegarían: que no se presentarán cargos en este caso y que el asunto está cerrado", ha dicho. Asimismo, ha indicado que ha colaborado con el trabajo de Hur. "No puse obstáculos y no busqué demoras. De hecho estaba tan decidido a darle al fiscal especial lo que necesitaba que seguí adelante con cinco horas de entrevistas en persona durante dos días", ha recordado. Garland designó a Hur, abogado en una firma en Washington D.C y exfiscal federal de Maryland durante la Administración de Donald Trump, como investigador en el marco del caso hace más de un año, en enero de 2023.