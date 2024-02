El diseñador español Leo Norma abre la Fashiom Week de Nueva York

El diseñador español Leo Norma suma un nuevo triunfo a su meteórica carrera en el mundo de la moda y el próximo 10 de febrero abrirá por primera vez la Fashion Week de New York. El modisto, afincado en París, comenzó sus estudios de diseño de moda a los 17 años en Escuela Internacional de moda IFA Paris. En su haber, ha vestido a diferentes celebrities españolas, como Pilar Rubio en los premios TELVA, Ivonne Reyes, Consuelo Berlanga, Juncal Rivero, Rosa López, Soraya Arnelas, Isa Pantoja o Asraf Beno, desde que tenía 23 años. Y con 24 creó su propia firma, LEO NORMA, con la que ahora desembarca en la Gran Manzana. En 2015, empieza a formar parte del equipo creativo "CAFTANOS", donde además de ejercer como director artístico presenta su colección. En 2016 presentó su propuesta para vestidos de fiesta, en la Pasarela CAFTANOS ampliándolo con una línea de Alta Costura (novias, cocktail, madrinas y fiesta) y caftanes inspirados en el mundo Europeo. Ha participado como diseñador invitado de honor en grandes pasarelas europeas y del mundo árabe. Es en Egypto, en la pasarela *Cario Summer Fashion Show* donde recibe, de la mano del ministro del gobierno, el galardón *Estatua de Nefertitis*. En 2021, por su parte, fue galardonado con el premio Star Of the Night Award Winners en la EMIGALA de Dubai, entre otros y también fue nominado en el Festival Internacional Árabe de Dubái -una de las ceremonias de premios más importante del mundo árabe- donde presentó su colección de fiesta, RetroGlam, una colección sofisticada, atrevida, innovadora, con un toque de *glamour* francés, incorporando a sus prendas pequeñas piezas de charol, aportando originalidad y creatividad a los diseños, dejando a relucir la constante evolución del diseñador. También ha abierto la pasarela Larios, la más larga de Europa. Y no podemos pasar por alto que ha presentado sus propuestas en pasarelas como la Fashion Week de Dubai, Paris, Milán, Marruecos, Egipto o España. Y ahora, confirmando que la moda 'Made in Spain' pisa con fuerza en el panorama internacional, Leo Norma abrirá la Fashion Week de Nueva York este sábado 10 de febrero en la Terminal 5. Un desfile que comenzará con la participación de Guita Lahmamssi, la cantante árabe que cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram. ¡Un nuevo éxito para el diseñador!