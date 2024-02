EEUU confirma la muerte de un líder de Kataib Hezbolá tras ataque contra un vehículo en la capital de Irak

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este miércoles que ha llevado a cabo un ataque selectivo con dron contra un vehículo en el este de la capital iraquí, Bagdad, en el que ha muerto un importante líder de la milicia proiraní Kataib Hezbolá, Abu Baqir al Saadi. El impacto se ha producido sobre las 21.30 horas "en respuesta a los ataques contra miembros del servicio estadounidense", lo que ha provocado la muerte de un comandante de esta milicia, "responsable de planificar y participar directamente en ataques contra las fuerzas de Estados Unidos en la región". "No hay indicios de daños colaterales o víctimas civiles en este momento. Estados Unidos seguirá adoptando las medidas necesarias para proteger a nuestro pueblo. No dudaremos en responsabilizar a todos los que amenazan la seguridad de nuestras fuerzas", ha agregado en un comunicado en la red social X, antes Twitter. En el vehículo viajaban presuntamente otros dos pasajeros vinculados a las milicias de Resistencia Islámica de Irak. Kataib Hezbolá ha confirmado en un comunicado la muerte del comandante, según ha recogido la agencia de noticias NINA. La Célula de Medios de Seguridad de la oficina del primer ministro iraquí ha informado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que ha iniciado una investigación sobre el impacto del dron, que ha provocado la quema del vehículo y la muerte de los pasajeros. Según han indicado fuentes de seguridad al portal de noticias Shafaq, también ha sido atacado un almacén de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una gran coalición que engloba a numerosas milicias proiraníes y de la que formaba parte Kataib Hezbolá. Este ataque, por el momento, no ha sido confirmado por Washington. Estados Unidos llevó a cabo el viernes una serie de bombardeos en Irak y Siria contra más de 85 posiciones vinculadas a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y a milicias proiraníes, que se saldaron con al menos 45 muertos, en respuesta a la muerte de tres militares estadounidenses tras un ataque perpetrado en Jordania por la milicia chií iraquí Kataib Hezbolá.