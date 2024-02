Dulceida toma partido a favor de 'Zorra': "He escuchado trocitos, es una canción muy libre y me parece muy bien"

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest, y si su canción 'Zorra' y su reivindicativa letra de empoderamiento femenino son la mejor opción para representar a España en el próximo festival de Eurovisión en mayo, ha 'dividido' a nuestro país. Y con el paso de los días el dúo castellonense y su polémico tema cuentan cada vez con más defensores -el primero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- pero también con más detractores, que creen que que 'zorra' es un término peyorativo y poco adecuado para el eurofestival. Dulceida pertenece al primer bando. La 'reina' de Instagram ha asistido al concierto de Los 40 Básico Santander de David Bisbal en el madrileño Teatro Eslava con su pareja, Alba Paul -con la que acaba de mudarse a un piso en la capital con el que se confiesan encantadas- y no ha dudado en pronunciarse sobre 'Zorra'. Reconociendo que no la ha oído entera porque ha estado muy liada, la influencer se ha posicionado a favor del tema y aplaude que nos represente en Eurovisión: "La verdad es que estoy muy poco puesta. He escuchado trocitos, no la he escuchado entera, no me matéis, pero me parece muy bien". "Es una canción muy libre" ha sentenciado.