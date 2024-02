David Bisbal, más claro que nunca sobre su relación con el resto de triunfitos: "La gente es libre"

Cita inolvidable para los fans de David Bisbal, que este miércoles ha protagonizado el primer Los40 Básico Santander del año; un concierto íntimo y muy personal en el Teatro Eslava de Madrid en el que, además de hacer un completo recorrido por los grandes éxitos de sus más de 20 años de carrera, también se ha sincerado como nunca sobre el escenario. Emocionado, el almeriense ha confesado que la familia que ha formado junto a Rosanna Zanetti es lo que más felicidad le da y su motivo de mayor orgullo: "Es brutal" ha asegurado en referencia a sus tres hijos, Ella -fruto de su relación con Elena Tablada- y Matteo y Bianca, con la modelo venezolana, con la que mantiene una sólida historia de amor desde 2016. Demostrando que es un padrazo, Bisbal sorprendía con su visita al colegio a su hija pequeña, de 3 años, protagonizando ante sus compañeros de clase el que reconoce que ha sido "el concierto más difícil de mi vida". "Cuando nos equivocamos decimos 'vaya gamba has metido', aquí hubo salpicón de marisco por lo nerviosos que nos pusimos ante un público tan difícil como los niños" ha asegurado, revelando que además de sus canciones más populares, como 'Mi princesa' o 'Ave María', se arrancó a cantar 'Baby shark' para delicia de los pequeños. Como no podía ser de otro modo, a Bisbal le tocó pronunciarse sobre 'Zorra', la canción de Nebulossa que representará a España en la próxima edición de Eurovisión el próximo mes de mayo. Muy sincero, el artista ha confesado que todavía no la ha escuchado, aunque entre risas ha "jurado" que sería lo primero que haría "en el momento en el que me meta en el coche" tras el concierto. Fue en 2002 cuando David formó parte del coro -junto a David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno- que acompañó a Rosa López y su 'Europe's living a celebration' en el eurofestival. Una experiencia inolvidable que recuerda con cariño: "Me lo pasé espectacular. Yo sentía cero presión y es la actuación que más he disfrutado de todo Operación Triunfo". Sobre su relación actual con el resto de triunfitos, el almeriense reconoce que él no forma parte del grupo de WhatsApp con el que muchos de sus compañeros se comunican 20 años después de su paso por la academia. "Yo no tengo ni idea de si ese grupo de WhatsApp vive o no" ha explicado, asegurando que "la gente es libre de poder decidir con quién quiere tener una relación de amistad". "No tienes por qué estar siempre estar en el grupo del colegio. Si te cae bien Pepe, te chateas con Pepe, no tienes por qué tener esa obligación" ha sentenciado, sin revelar con cuál de sus compañeros sigue teniendo contacto. Unas comentadísimas revelaciones que ha evitado comentar tras el concierto. Rodeado de fans, Bisbal ha abandonado el Teatro Eslava en solitario y, sonriente pero sin ganas de hablar sobre cómo es su relación con el resto de triunfitos, se ha subido a un coche que le esperaba para regresar a casa con Rosanna y sus hijos, que en esta ocasión no le han acompañado.