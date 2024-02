Crédit Agricole gana un 19,6% más en 2023, hasta 6.348 millones

El banco francés Crédit Agricole se anotó un beneficio neto atribuido de 6.348 millones de euros en 2023, lo que equivale a un avance del 19,6% en comparación con el resultado contabilizado el año anterior, según ha informado este jueves la entidad. En el conjunto del año, el resultado del banco galo se benefició de elementos específicos con un impacto positivo de 425 millones de euros, incluyendo 188 millones en partidas contables y otros 237 millones de euros en partidas no recurrentes. De este modo, excluyendo elementos específicos, el beneficio neto subyacente alcanzó los 5.923 millones de euros, un 11% más en comparación con 2022. Los ingresos de Crédit Agricole experimentaron en el ejercicio un aumento del 11,9%, hasta situarse en 25.180 millones de euros, mientras que el coste del riesgo de crédito restó 1.777 millones, un 1,8% más que el año pasado. Entre octubre y diciembre, la entidad francesa obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.334 millones de euros, un 25,2% menos que un año antes, a pesar del avance del 1,2% de la cifra de negocio, hasta 6.040 millones, mientras que el riesgo de crédito se mantuvo estable en 440 millones. "Nuestros sólidos beneficios para 2023 y el cuarto trimestre, si bien obviamente afectado por una gran cantidad de reclamos relacionados con el clima, demostró una vez más que nuestro modelo de negocio es sólido y útil", afirmó Philippe Brassac, consejero delegado de Crédit Agricole. PREVISIONES DE POLÍTICA MONETARIA Por otro lado, el banco galo ha indicado que espera que el Banco Central Europeo (BCE) no acometa su primer recorte de los tipos, de 25 puntos básicos, hasta septiembre de 2024, tras lo que seguirían cinco recortes de 25 puntos básicos cada uno hasta alcanzar el tipo neutral, con una tasa de depósito del 2,50% para el segundo trimestre de 2025, situando a finales del próximo año las tasas de refinanciamiento y de depósito en el 2,75% y el 2,50% respectivamente. En cuanto al escenario estadounidense, Crédit Agricole no espera una bajada de 25 puntos básicos hasta julio de 2024, con otro recorte de 25 puntos básicos en noviembre, lo que situará el límite superior de la tasa de los fondos federales en el 5% a finales de 2024, mientras que la Fed podría contar con mayor margen para acelerar sus recortes en 2025, situando el límite superior en el 3,50% a finales de 2025. ?