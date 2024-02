'Cholo' Simeone: "Era un partido en el que no había que apresurarse"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este miércoles que la ida de su semifinal de la Copa del Rey, frente al Athletic Club, "era un partido en el que no había que apresurarse" y por esa razón abogó por la "tranquilidad" como receta para levantar en San Mamés el 0-1 encajado en el Cívitas Metropolitano. "Era un partido en el que no había que apresurarse, lo importante era no irse del partido ni en el juego ni en el resultado", advirtió el 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro, decidido gracias a un penalti marcado por Álex Berenguer en el primer tiempo. "Para mí los chicos hicieron un partido muy bueno, cometimos un error y en estas eliminatorias los errores se pagan. El equipo trabajó muy bien en el primer tiempo, y en el segundo muchísimo mejor aún. Todo el segundo tiempo estuvimos en campo rival, con mucho espacio para atrás y lo defendimos bastante bien. No pudimos concretar aquellas situaciones que parecían que podían entrar", resumió el técnico colchonero. "Tranquilidad. Ellos tienen una ventaja importante, evidentemente, y juegan en su casa. Pero iremos a jugarnos las posibilidades que nos quedan", dijo Simeone sobre la vuelta en San Mamés, prevista para el 29 de febrero. A esa cita llegará su equipo con desventaja. "Yo siempre valoro el resultado porque es lo que al hincha le importa y lo que a la gente le interesa. Venimos de una temporada muy buena y esto puede pasar. Pero hay que seguir en el mismo camino, hay que seguir generando situaciones como las que hoy generamos", comentó el entrenador argentino. También desveló la charla a sus pupilos en el vestuarios durante el descanso. "Les dije que mientras estábamos ordenados, el equipo generó juego y hundió al rival. Y en el segundo tiempo pasó todo lo que había pasado en la fase que estuvimos ordenados", aseguró al respecto. Igualmente, elogió la labor de Memphis Depay en ataque. "Ayer Álvaro [Morata] se había lastimado un poco el gemelo y por suerte no tenía nada, no tiene nada. Pero a la noche siempre te queda esa sensacion de haberse lastimado... y no queríamos arriesgar a un delantero importante con todo lo que queda. Memphis lo venía haciendo muy bien y lo pusimos, y después le dimos esa media hora a Álvaro", añadió finalmente.