Carlos Fitz-James Stuart guarda silencio sobre la polémica de Genoveva Casanova

Genoveva Casanova lleva en la actualidad mediática desde que la revista Lecturas publicase un reportaje fotográfico en el que podíamos verla paseando las calles de Madrid en compañía de el Rey Federico de Dinamarca... sin embargo, desde entonces no se la ha vuelto a ver públicamente y continúa escondiéndose de las cámaras. Una polémica que ha azotado a toda la familia Alba, en concreto a su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, que se ha convertido en su pilar fundamental en estos duros momentos en los que se ha visto señalada por la esfera pública. En la tarde de este jueves hemos podido hablar con Carlos Fitz-James Stuart y preguntarle por todo lo que se está diciendo de su tío y su exmujer y como de costumbre, nos ha atendido con amabilidad. El hijo del Duque de Alba nos ha confesado que se encuentra "bien, muy bien" y ¡atención! porque nos ha asegurado que "no sé nada, no sé nada" de la polémica entre su tío y Genoveva. Sin querer entrar en detalles, Carlos se ha puesto algo nervioso porque iba paseando a su perro y este no paraba de ladrar a la prensa: "Perdón, es que está... desconfía un poco", pero sí que ha querido dejar claro que su apoyo es total "a todos" los miembros de su familia.