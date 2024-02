Bruselas actualiza la definición de mercado en sus decisiones sobre casos de competencia

La Comisión Europea ha planteado este jueves una revisión de la definición de mercado que exige identificar los límites de la competencia entre empresas para poder evaluar las fusiones y la mayoría de casos de competencia que examinan los servicios comunitarios, un marco que no ha sido actualizado desde que se adoptó hace más de 25 años. Con ello, el Ejecutivo comunitario espera abarcar las nuevas realidades del mercado, como la digitalización y una actividad comercial "cada vez más interconectada y globalizada", ha dicho la vicepresidenta responsable de Competencia, Margrethe Vestager. "Los mercados están cambiando rápidamente y debemos garantizar que nuestras orientaciones sigan siendo adecuadas y eficaces en respuesta a los avances tecnológicos", ha dicho, al detallar la revisión de la definición en cuestión, que es un paso intermedio esencial para evaluar los expedientes de defensa de la competencia. La reforma ofrece orientaciones ampliadas y actualizadas sobre el enfoque comunitario con respecto a la definición del mercado, por ejemplo con el reconocimiento de la importancia de los parámetros no relacionados con el precio para la definición de mercado, que incluyen la innovación, la calidad, el suministro fiable y la sostenibilidad. Asimismo, se incluyen directrices específicas sobre la aplicación de conceptos de definición de mercado en circunstancias específicas, en especial para mercados digitales, por ejemplo frente a los mercados multifacéticos y los "ecosistemas digitales", e industrias intensivas en innovación, en las que las empresas compiten en innovación, en particular mediante el desarrollo de nuevos productos. También se incorporan aclaraciones sobre evaluaciones dinámicas y prospectivas, especialmente en mercados en transición estructural, como cambios normativos o tecnológicos; y se amplían las que afectan a la definición del mercado geográfico, centradas en los factores que pueden justificar la definición de mercados como mundiales, del Espacio Económico Europeo, nacionales o locales, y en el papel de las importaciones a la hora de definir el mercado geográfico de referencia. Otra de las claves es ampliar la visión general de las diversas fuentes de prueba y su valor probatorio para los análisis de definición de mercado y precisar diversas técnicas cuantitativas utilizadas al definir los mercados, como la prueba de pequeño pero significativo aumento duradero de los precios (SSNIP).