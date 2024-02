Brigitte Nielsen guarda muy buen recuerdo de su relación con Bertín Osborne

Este martes, 'El Hormiguero' invitaba a su plató a uno de los rostros más conocidos de Hollywood, Brigitte Nielsen, que le contaba a Pablo Motos cómo es su nueva vida en España ahora que ha decidido dejar todo para instalarse junto a su marido, Mattia Dessi, y su hija Frida en Marbella. Madre de cinco hijos, la conocida actriz habló en el espacio sobre el divorcio con Sylvester Stalone, de cómo remontó de ello tras la caída de contratos que tuvo y también su situación personal, en concreto de cómo vivió la maternidad a sus 54 años. Tras su entrevista, pudimos hablar con la actriz y preguntarle qué recuerdo tiene de la relación que mantuvo en el pasado con Bertín Osborne, uno de los hombres más polémicos del momento: "Simplemente, buenos recuerdos de toda España. Toda la gente es muy simpática, muy energética y llena de amor". Además, Brigitte nos desvelaba que no ha hablado recientemente con él, pero espera poder hacerlo próximamente para ponerse al día sobre su situación personal: "No, no, todavía no. Solo llevo en Marbella siete meses, pero espero poder hacerlo pronto". Por otra parte, la intérprete nos explicaba que le encantaría trabajar junto a Pedro Almodóvar y así continuar con su legado en el mundo de la interpretación: "Almodóvar, aquí estoy, no puedo esperar a verte". Por último, le preguntábamos por su hija Frida, de cinco años, y nos confesaba que se encuentra muy bien y no dudaba en presumir ante las cámaras de su belleza: "Mi hija es la más bella del mundo, está muy bien, gracias".