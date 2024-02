Borrell: Putin va a por todas y hay que contar qué significaría tenerle de vecino de la UE

Kiev, 8 feb (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió que Rusia "está yendo a por todas" y consideró que hay que explicar de cara a las elecciones europeas de junio qué significaría tener en Ucrania un gobierno "títere" como en Bielorrusia y al Ejército ruso "en la frontera" de la Unión Europea.

"Rusia va a ir a por todas. Está yendo a por todas. (El presidente ruso, Vladímir) Putin, no tiene la menor intención de ceder. Le va en ello su supervivencia política", señaló el jefe de la diplomacia europea en una entrevista con EFE durante su cuarta visita a Ucrania desde la invasión a gran escala rusa que el día 24 cumple dos años.

Borrell, que trajo a Kiev un "firme" mensaje de solidaridad y de apoyo militar, político y financiero de la UE, dio por seguro que Putin "va a ir a por todas y no le importa sacrificar a su ejército y a su pueblo, pues está sufriendo enormes pérdidas materiales y humanas y no ha conseguido ningún avance territorial significativo".

Ahora bien, Ucrania tampoco ha conseguido en el campo de batalla una contraofensiva porque está enfrente de unas "poderosas defensas rusas", pero Moscú está "a la defensiva".

"¿Usted cree que Putin, cuando lanzó la guerra, pudo imaginar por un solo momento que dos años después estaría donde está? No, pensaba que su ejército era muy poderoso. Y no lo es. Pensaba que Ucrania era muy débil. Se rompería. Y no lo ha sido. Pensaba que la unidad de los europeos fracasaría. Pensaba que la unidad transatlántica se rompería. Nada de eso ha ocurrido", constató Borrell.

Consciente de que "hay gente que no comparte la opinión de que hay que ayudar a Ucrania y que más valdría que se rindiera cuanto antes" porque "así nos quitamos de problemas", preguntó: ¿Cree que si Rusia instaura en Ucrania un régimen títere como el que tiene en Bielorrusia y las tropas rusas están en la frontera polaca, nos quitamos de problemas o tendremos problemas mayores?

Por lo tanto, consideró que "hay que seguir insistiendo en la ayuda a un pueblo que se defiende contra un vecino poderoso que quiere imponer por la fuerza su dominación" y que tiene "la nostalgia del antiguo imperio soviético o zarista".

El actual inquilino del Kremlin, advirtió, es "un vecino que no sabe dónde acaban y empiezan sus fronteras".

Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina (del 6 al 9 de junio), el jefe de la diplomacia europea cree que hay una tarea educativa por hacer para explicar las razones por las que la UE ayuda a Ucrania y cuáles serían las consecuencias de su derrota.

Una eventual derrota de Ucrania significaría tener "el ejército ruso en la frontera de Europa".

"Esto significa que Putin puede pensar que si ganó una vez, ¿por qué no podría ganarle una segunda vez a su vecino? Significaría que Rusia controlaría el 35 % de todos los mercados mundiales de trigo, por ejemplo. Hay perspectivas que la gente necesita conocer si queremos saber por qué hacemos lo que hacemos", dijo.

Desde que empezó la invasión a gran escala rusa y hasta finales de 2023, la UE ha ayudado a Ucrania con 88.000 millones de euros, de los cuales 28.000 millones han ido destinados a armamento. Ahora ha comprometido otros 50.000 millones para cuatro años de ayuda macrofinanciera y está trabajando para aumentar el apoyo militar en 2024 con otros 5.000 millones más.

"No son solo palabras", subrayó Borrell, quien en su reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió la solicitud expresa de "munición adicional, drones y sistemas de defensa aérea" para repeler ataques como los que Rusia lanzó de forma masiva en el país, incluida Kiev, coincidiendo con su visita.

La UE hará, recalcó, todo lo que pueda para ayudar a Ucrania, que está preocupada por una eventual vuelta del republicano Donald Trump en noviembre a la Casa Blanca. Ante esa perspectiva, Borrell prefiere actuar ahora para ayudar a Kiev y no anticiparse "al mal tiempo".

Catalina Guerrero