(AMP.) Saiz anuncia que la reforma del reglamento de Extranjería para "aliviar cargas administrativas" estará en 6 meses

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que la reforma del reglamento de Extranjería para "aliviar cargas administrativas" estará en seis meses. "El reglamento de Extranjería se va a modificar antes de seis meses. Ese es un compromiso que hemos alcanzado en la conferencia sectorial, que por cierto se va a celebrar otra con las comunidades autónomas en el mes de marzo", ha asegurado este jueves en el Desayuno Informativo de Europa Press. Asimismo, ha apuntado que el objetivo es el "de acompañar y ayudar en los procedimientos y aliviar cargas administrativas y facilitar dentro de los parámetros de esa migración regular, ordenada, segura con los derechos humanos en el centro, reducir las muchas figuras que hay ahora". En todo caso, ha explicado que el reglamento de Extranjería ya se ha modificado "precisamente para proteger a esos menores no acompañados y darles la posibilidad de acceder al sistema, a poder trabajar, a flexibilizar y a proteger y a tener que tengan esos derechos". GESTIÓN MIGRATORIA Respecto a la situación actual migratoria, Saiz ha indicado que las personas que "ponen en riesgo su vida y se lanzan al mar, no lo hacen porque gobierna en España Pedro Sánchez". "Es una cuestión que parece como de pura obviedad ya, pero a veces hay que decir las obviedades porque hay gente que las cuestiona permanentemente", ha señalado. En este sentido, ha precisado que lo que se está haciendo es "gestionar con eficacia". En este punto, ha expuesto que, tanto Europa como Estados Unidos miran a España en gestión migratoria, que "se hace poniendo en el centro los derechos humanos con una manera regular, ordenada y segura, con una coordinación interministerial". Igualmente, ha añadido se trata de una cuestión de "todos" que "toca diferentes ministerios". "Tenemos y vamos a estar a la altura. Aprendimos mucho de situaciones de crisis como lo que hacía en 2020. Estamos mucho mejor preparados y vamos a seguir estando pero sabiendo que estamos hablando de un fenómeno que de guerras, de desastres climáticos y que vamos a gestionar poniendo en el centro los derechos humanos", ha afirmado. También ha precisado que están trabajando con "altura de miras" y con "flexibilidad" para dar respuesta al fenómeno migratorio en Canarias. "Supone una oportunidad, porque no solamente hablamos de vulnerabilidad sino también de empleabilidad y hay experiencias que tenemos que seguir ahondando", ha matizado. Sobre la situación de las salas de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha agregado que "se están poniendo todos los recursos". "Me consta que eso es lo que estamos haciendo, intentando anticiparnos a las situaciones y la situación geopolítica mundial, que está sufriendo vaivenes todos los días", ha concluido. Finalmente, preguntada por los cuarteles militares de Carabanchel, Alcalá de Henares y Cartagena, que albergan a personas migrantes y están coordinados por las organizaciones Cruz Roja y Accem, Saiz ha indicado que este asunto se aborda "de una manera coordinada con todos los ministerios" y que, en concreto, el Ministerio de Defensa "es un gran aliado". "Esa es una conjunción de fuerzas, de espacios, de recursos", ha afirmado.