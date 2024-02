Álvaro Leyva acata la suspensión como ministro de Exteriores de la Procuraduría

El ministro de Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, ha anunciado este miércoles que acatará la suspensión emitida por la Procuraduría colombiana a finales de enero por anomalías en el concurso público para emitir pasaportes, después de días de debate legal por el que se había negado a dejar el cargo y había sido acusado de "desacato". "Me permito informar a la opinión pública que el día de hoy me fue comunicada la decisión de la procuradora general de la nación confirmando la suspensión de mi cargo como ministro de Exteriores. Al respecto, informo que acato la decisión separándome del ejercicio de las funciones", ha señalado. Leyva ha explicado que continuó ejerciendo las funciones de ministro "entendiendo, con la asesoría de su apoderado, que fue la propia sala disciplinaria de instrucción (...) la que dispuso remitir copia de la providencia al presidente de la República para que diera cumplimiento a la medida de suspensión provisional". Tras ello, ha enviado una carta a la procuradora general, Margarita Cabello, en la que ha explicado las razones de su decisión: "No obstante lo anterior, superada esta discusión hermenéutica en la providencia que resolvió el grado de consulta, procedo de conformidad", ha afirmado. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha criticado la medida de la procuradora, que considera que ha creado "la figura de autosuspenderse". "Es el presidente el que nombra y es el presidente el que suspende", ha concluido a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. El pasado 24 de enero, el jefe de la diplomacia colombiana fue suspendido durante tres meses por declarar como desierta una licitación pública para encontrar una empresa encargada de emitir pasaportes y decretar, acto seguido, urgencia manifiesta, sin que al parecer existiera causas objetivas para ello. Desde entonces, Leyva ha seguido firmando contratos y nombramientos a pesar de que la suspensión era inmediata. Tras la orden, Petro aseguró que se trataba de una medida que busca impedir un gobierno popular en el país.