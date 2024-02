Alma Cortés Bollo, embarazada de su segundo hijo

Alma Cortés Bollo aparecía hace unos días en redes sociales para asegurar que estaba viviendo uno de los momentos más convulsos de este año por el agobio que tenía ante los exámenes de su carrera de Derecho, sacar adelante su casa y estar todo el tiempo que puede con su hija. Ahora, sabemos que ese 'agobio' del que hablaba en redes sociales no es solo por esos motivos... sino porque está embarazada. Una noticia que ha publicado en primicia la revista Semana y que ha confirmado el círculo más cercano de la influencer. De esta manera, la hija de Raquel Bollo y su pareja -que por el momento permanece en el anonimato porque nada se conoce de él- están esperando su primer hijo en común, ya que su hija Jimena fue fruto de su relación con Juan José Peña. Fue en 2019 cuando Alma se enfrentaba a un momento crucial en su vida cuando con tan solo 19 años se quedaba embarazada de su primera hija mientras cursaba sus estudios de Derecho. Su coraje y valentía le llevaron a seguir adelante y desde entonces no ha dejado de luchar por su hija Jimena, con la que la hemos visto desfilar recientemente. La joven todavía no ha hecho ningún comentario en redes sociales, pero se trata de una noticia súper feliz que imaginamos habrá inundado de alegría a Raquel Bollo, una mujer que ha demostrado que el pilar fundamental de su vida son sus hijos y sus nietos.