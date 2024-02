Aleksander Ceferin confirma que dejará la presidencia de la UEFA cuando termine su mandato en 2027

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, anunció este jueves que dejará su actual cargo al frente del ente organismo rector del fútbol europeo en el año 2027, fecha en la que concluiría su mandato y pese a la modificación de los estatutos que le permitiría permanecer en cuatro años más si fuese reelegido. "Decidí hace unos seis meses que ya no me presentaré en 2027. La razón es que, después de algún tiempo, toda organización necesita sangre fresca, pero sobre todo porque he estado lejos de mi familia durante siete años", declaró Ceferin en una rueda de prensa tras el Congreso de la UEFA celebrado en París. El dirigente aseguró que, "honestamente", está "cansado de Covid, de dos guerras, de proyectos sin sentido de las llamadas Superligas y de autoproclamadas autoridades morales que sólo son morales hasta que se trata de su interés personal". De todos modos, Ceferin se marchará tras haber logrado el cambio estatutario que le habría permitido presentarse "legalmente" para ser reelegido "hasta 2031". "El Congreso decidió votar el cambio y así es como funcionan las organizaciones serias", aseguró.