WhatsApp mantendrá su arquitectura para favorecer una interoperabilidad segura con plataformas de terceros

Meta ha explicado cómo implementará la interoperabilidad en WhatsApp con servicios de mensajería de terceros, una comunicación entre plataformas para la que mantendrá el modelo de arquitectura de 'software' cliente-servidor ya existente en la aplicacióm de mensajería. La compañía busca ajustarse a lo que requiere la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que establece nuevas reglas para los grandes gigantes tecnológicos, considerados como 'gatekeepers' o guardianes de acceso, por las que deben asumir una serie de obligaciones y prohibiciones que garanticen la competencia justa en el sector digital. En base a esto, Meta ha desarrollado una alternativa de comunicación dentro de WhatsApp, de manera que permitirá a los usuarios comunicarse con personas de plataformas de terceros, como Telegram o Signal, sin que éstas dispongan de una cuenta en Meta. El director de ingeniería de WhatsApp, Dick Brouwer, ha explicado recientemente en una entrevista con Wired qué es lo que han logrado en los últimos meses de cara a cumplir con las obligaciones de la DMA y cómo espera implementar la interoperabilidad en su servicio de mensajería. Las empresas de mensajería que quieran formar parte de este plan, además, deberán firmar un acuerdo con Meta y seguir sus términos. El directivo ha comentado que su principal objetivo es ofrecer esta interoperabilidad con terceros "y al mismo tiempo preservar la privacidad, seguridad e integridad de WhatsApp", a la vez que ha reconocido que desde la plataforma están "bastante contentos" con lo que han conseguido en torno a esta adaptación. La interoperabilidad tanto en WhatsApp como en Messenger se centrará inicialmente en la mensajería de texto y de voz y el envío de imágenes, vídeos y archivos a través de chats con un interlocutor, como recoge la legislación europea. No será hasta más adelante cuando llegue a llamadas y chats grupales. Y será opcional, como ha apuntado Brouwer. El ingeniero ha insistido en que "lo realmente importante" es que los usuarios acepten esta interoperabilidad, ya que pueden elegir si quieren hacer uso de ella o no. Si desean probarla, verán los mensajes de otras aplicaciones en una sección separada, en la parte superior de la bandeja de entrada, que recibirá el nombre de 'chats de terceros', tal y como adelantó hace unas semanas WABetaInfo. Esta diferenciación entre WhatsApp y servicios como Signal o Telegram se debe a que "estas redes son muy diferentes" a la primera y porque no se puede ofrecer el mismo nivel de privacidad y seguridad que ya ofrece la que desarrolla Meta, según el directivo. Esto se debe a que las aplicaciones de mensajería cifrada emplean sus propias configuraciones, así como distintos protocolos y estándares en lo que respecta a la privacidad. SEGUIRÁ USANDO LA ARQUITECTURA DE WHATSAPP El directivo también ha hablado sobre la infraestructura con la que esperan favorecer la comunicación entre plataformas, indicando que, para enviar mensajes, las aplicaciones de terceros deberán cifrar el contenido mediante el protocolo de Signal y después compactarlo en archivos XML. De esta manera, ha admitido "que la mejor manera de ofrecer este enfoque es a través de una solución basada en la arquitectura cliente-servidor ya existente de WhatsApp", a fin de que servicios como Signal o Telegram se conecten directamente a su infraestructura para mandar y recibir mensajes de usuarios de la aplicación de Meta. Por tanto, ha recalcado que, al mantener el sistema con el que actualmente trabaja WhatsApp para favorecer la interoperabilidad, reduce la posibilidad de que la información de los usuarios quede expuesta a diferentes servidores. Para terminar, el directivo ha reconocido que la interoperabilidad dificultará el hecho de añadir nuevas funcionalidades debido a que se trata de una red abierta y no cerrada, como ya trabaja WhatsApp.