Un tribunal egipcio condena al aspirante a candidato presidencial Ahmed Tantawi a un año de cárcel

Un tribunal egipcio ha condenado al aspirante a candidato presidencial Ahmed Tantawi, exlíder del Partido Karam (Partido de la Dignidad) y a su jefe de campaña electoral, Muhamad abu al Diyar, a un año de prisión por imprimir formularios no autorizados para su candidatura para los comicios del pasado diciembre. El tribunal sentenció en la víspera que Tantawi no se podrá presentar a las elecciones durante un periodo de cinco años, mientras que estará obligado a pagar una multa de 20.000 libras egipcias, al igual que su jefe de campaña, según recogió 'Mada Masr'. El Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS) ha indicado en un comunicado este miércoles en la red social X, antes Twitter, que la sentencia en su contra "confirma los esfuerzos de las autoridades egipcias" para castigar a los opositores "por ejercer sus derechos de libertad de opinión y participación política". Tantawi abandonó a mediados de octubre la carrera presidencial, en la que competía contra el actual presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, --que ganó con casi el 90 por ciento de los votos-- por no conseguir las 25.000 firmas que exige la ley electoral para constituirse como candidato a nivel oficial. La organización Human Right Watch (HRW) acusó al Gobierno de Al Sisi, en el poder desde el golpe de Estado de julio de 2023, de promover una campaña de intimidación, arrestos y de pedir requisitos excesivos a candidatos para evitar cualquier tipo de competencia.