Suiza asegura que China está "muy abierta" a participar en el proceso de paz sobre Ucrania

El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, ha asegurado este martes que el Gobierno chino está "muy abierto" a participar en el proceso de paz para Ucrania que está impulsando el país y ha expresado que espera que el gigante asiático "le preste ayuda" al respecto. Durante una rueda de prensa en la Embajada de Suiza en Pekín, donde Cassis se encuentra de visita, el ministro ha alabado la postura de sus interlocutores chinos a la hora de "abordar la posible solución a la guerra de Ucrania y su propuesta para el desarrollo de una conferencia de paz" internacional. "No hemos obtenido una respuesta sobre la participación china, pero la esperamos. Han tomado nota de nuestras solicitudes para que contribuyan al respecto", ha dicho, según informaciones recogidas por el diario suizo 'Le Temps'. Así se ha expresado Cassis tras reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, y el vicepresidente del país, Han Zheng The. "Nuestro objetivo es despertar la voluntad de contribuir al proceso de paz, cada uno con sus particularidades", ha explicado el jefe de la diplomacia suiza. En este sentido, ha explicado que para China es inviable una conferencia de paz que deje fuera a Rusia, si bien el objetivo de la conferencia, que ha sido planeada siguiendo las directrices del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, es recabar posibles soluciones al respecto. "He mantenido unas profundas conversaciones con Wang Yi. Hemos hablado de una colaboración estratégica e innovadora, al tiempo que hemos destacado el comercio, los Derechos Humanos, el medio ambiente, la ciencia y el multilateralismo. Nuestro diálogo también ha abordado posibles caminos para obtener la paz en Ucrania y nos ha permitido mostrar nuestro compromiso con la estabilidad a nivel global", ha aseverado Cassis en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.