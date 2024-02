Suecia cierra la investigación sobre el sabotaje al gasoducto Nord Stream en el Báltico

La Fiscalía de Suecia ha informado este miércoles de que ha procedido a cerrar las investigaciones sobre las explosiones registradas en septiembre de 2022 en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, un sabotaje que provocó una gran fuga de gas en el mar Báltico siete meses después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. La pesquisa preliminar puesta en marcha por los fiscales suecos, que calificaron de "grave sabotaje" lo sucedido, ha finalizado, tal y como ha confirmado el fiscal Mats Ljungkvist en un comunicado al que ha tenido acceso el diario 'Aftonbladet'. En este sentido, ha puntualizado que no existen indicios que apunten a una participación en los ataques por parte del Gobierno sueco o ciudadanos de dicho país y ha calificado la investigación de "exhaustiva y sistemática". "Se han analizado, entre otras cosas, numerosos movimientos de buques para poder entender lo que sucedió", ha explicado antes de matizar que "se han realizado diversos interrogatorios al respecto". "No podemos sino decir que la jurisdicción sueca no tiene nada que hacer aquí", ha aseverado", ha puntualizado antes de aclarar que han contado con la participación de otros países para sacar adelante la pesquisa. No obstante, las autoridades alemanas siguen adelante con su propia investigación. "Debido al nivel de secretismo que prevalece a la hora de colaborar a nivel legal, no puedo comentar nada más sobre esto", ha dicho Ljungkvist. El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas de Suecia. Rusia ha insistido durante todo este tiempo en que se trataba de un sabotaje por parte de algunos de los países escandinavos, si bien la comunidad internacional cerró filas desde el primer momento y acusó al Kremlin de haber perpetrado un ataque de falsa bandera.