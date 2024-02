Segade: "La descolonización es un tema ineludible en el arte contemporáneo. Es una coincidencia que Cultura se interese"

El director del Reina Sofía, Manuel Segade, ha afirmado que la descolonización es un tema "ineludible" en el arte contemporáneo y asegura que es una "coincidencia absoluta" que el Ministerio de Cultura esté interesado en el asunto. "Es una coincidencia absoluta que el Ministerio esté interesado con estos temas de la restitución colonial. Son temas ineludibles dentro de la cuestión del arte contemporáneo, no solo son ineludibles porque son temas de presente que los propios artistas trabajan, sino que son ineludibles porque forman parte de la genética de cualquier museo ahora", ha asegurado durante la presentación de la programación de 2024, en la que ha desvelado que el pasado martes se reunió con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y hablaron sobre este asunto. El director del Reina Sofía ha comentado que los museos no son espacios que se convierten en feministas ni tienen intereses sociales o raciales "de un día para otro". "Desde los años 60, el arte contemporáneo coincide con la segunda ola del feminismo y con los últimos procesos de descolonización de los países del sur global por parte del dominio europeo", ha explicado. Precisamente, sobre descolonización el Reina Sofía incluye en su programación para 2024 la muestra 'Dispositivo 92: ¿puede la historia ser rebobinada?', una muestra que forma parte del capítulo 8 de la última presentación de la Colección. Una muestra que el Reina Sofía consideró "relevante" abrir de nuevo porque solo pudo visitarse durante unas semanas debido a un problema técnico con su licencia de apertura y la adecuación de accesibilidad. Está previsto que su reapertura sea antes de ARCO (6-10 marzo) La muestra, según la institución, está dedicada a las posiciones críticas con el control colonial y a los efectos del imperialismo, con especial hincapié en Latinoamérica. "La exposición empieza desde España, centrándose en los pasos de las Olimpiadas de Barcelona y la Expo 92 y analiza la lectura crítica que hicieron algunos artistas sobre la historia de España y la historia de los países del norte", ha revelado Segade. 400.000 EUROS PARA OBRAS EN ARCO Por otro lado, en relación al presupuesto del Ministerio de Cultura para la compra de obras del Museo en ARCO 2024, Segade ha comentado que, en la reunión con Urtasun, se trató este tema y ha avanzado que el presupuesto para este año será de 400.000 euros. Sobre las adquisiciones, ha afirmado que se fijarán en obras que estén en España y que sean de galeristas españoles porque "en estos momentos necesitan mucho apoyo". PROGRAMACIÓN 2024: PARIDAD Y COLONIALISMO En cuanto a la programación de la pinacoteca, Segade ha señalado que en total comprende a cinco mujeres y a cinco hombres, de los cuales cinco son españoles. El director ha detallado las principales muestras que acoge la institución, como la exposición 'La práctica del arte', que es una retrospectiva de Antoni Tàpies y que estará comisariada por Manuel Borja-Villel en su regreso al Reina Sofía, tras su salida en 2023. "Estamos muy orgullosos de decir que va a ser una exposición que abarca una de las más grandes retrospectivas sobre el pintor", ha afirmado Segade, que confía en que la muestra sirva de "homenaje" a Borja-Villel. La exposición tendrá lugar en el Edificio Sabatini del 20 de febrero hasta el 24 de junio. El exdirector Borja-Villel también será el comisario de la muestra 'Opera to a black venus' que se podrá visitar del 19 de noviembre al 31 de marzo de 2025, centrada en Grada Kilomba, "una de las artistas fundamentales de la diáspora africana", según Segade. "La muestra viene a revelar algunos procedimientos que son invisibles a ojos de los caucásicos", subraya. Asimismo, el Reina Sofía dedicará una exposición a la pintora Soledad Sevilla, que podrá visitarse desde el 24 de septiembre al 10 de marzo de 2025. Se exhibirán un centenar de obras entre producción actual, series desconocidad y otras piezas realizadas 'ex profeso' para esta muestra. "Sevilla es una mujer fundamental del panorama del arte contemporáneo en España. Va a ser un proyecto especialmente nuevo", ha señalado Segade. También el Reina Sofía abordará una muestra de Eva Lootz, que donó al museo parte de su obra, del 28 de mayo al 2 de septiembre. "Es un homenaje necesario y lógico", ha rematado Segade.