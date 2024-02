Richard Ford y Juan Gabriel Vásquez inician este miércoles el III Festival Literario 'Escribidores'

El III Festival Literario de América y Europa 'Escribidores' arranca este miércoles en Málaga de la mano del reconocido escritor estadounidense Richard Ford y del prestigioso autor colombiano Juan Gabriel Vásquez en un encuentro previsto a las 19.30 horas en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. El diálogo viene precedido de un acto inaugural en el que intervendrán diferentes autoridades de las instituciones participantes en el festival, han informado desde la Junta de Andalucía en un comunicado. En el acto inaugural participan el secretario general para la Cultura de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Salomón Castiel, el presidente de la Fundación Bancaria Unicaja, y el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre. El director del festival y de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, y el director de la Fundación Internacional para la Libertad, Álvaro Vargas Llosa, también participarán en esta primera intervención institucional. Con el novelista, crítico literario y traductor Eduardo Lago, como moderador, la conversación lleva por título 'Desafiando al poder. El contexto social de la palabra'. Además de repasar sus vidas y prolijas carreras literarias, Ford y Vásquez reflexionan desde la óptica del escritor y la capacidad revulsiva de las letras para superar algunos retos comunes a América y Europa en un mundo globalizado. 'Escribidores' sirve un año más como puente entre América y Europa para acercar a todas las provincias de Andalucía el mundo de las letras y todo lo que entraña este ámbito de la cultura. El escritor estadounidense Richard Ford (Jackson, Misisipi, 1944) ha publicado seis novelas, 'Un trozo de mi corazón', 'La última oportunidad', 'El periodista deportivo', 'Incendios', 'El día de la Independencia' (Premio Pulitzer y premio Faulkner), 'Acción de Gracias' y 'Canadá' (medalla Andrew Carnegie y Premio Femina Extranjero). Su obra es una crónica social y moral de los Estados Unidos de los últimos tiempo y sus novelas, llenas de ingeniosas reflexiones sobre la existencia de personas convencionales, son un espejo de la clase media norteamericana. Es también autor de cuentos y ensayos. Ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2016 está considerado como uno de los mejores escritores de su generación. Por su parte, Juan Gabriel Vásquez (Bogotá, 1973) es autor de las colecciones de relatos 'Los amantes de Todos los Santos y Canciones para el incendio' (Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana) y de las novelas 'Los informantes', 'Historia secreta de Costaguana', 'El ruido de las cosas al caer' (Premio Alfaguara, Premio Gregor von Rezzori, International IMPAC Dublin Literary Award), y 'Las reputaciones' (Premio Real Academia Española, Premio Literario Arzobispo Juan de San Clemente, Prémio Casa da América Latina de Lisboa). También cuenta con otras novelas como son 'La forma de las ruinas' (Prémio Literário Casino da Póvoa) y 'Volver la vista atrás' (Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, Prix du Meilleur Livre Étranger, Premio de Novela Europea Casino de Santiago). Por el conjunto de su obra ha ganado el Prix Roger Caillois en Francia y el Premio Metrópolis Azul en Canadá. En 2016 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, y en 2018 recibió la Orden de Isabel la Católica. En 2022 fue nombrado Escritor internacional por la Royal Society of Literature. Sus libros se publican en 30 lenguas. Es columnista del periódico El País. Eduardo Lago (Madrid, 1954), moderador de este encuentro, vive en Nueva York desde 1987. En 2006 obtuvo el Premio Nadal por 'Llámame Brooklyn', su primera novela, traducida a 14 idiomas. Otras obras de ficción son la colección de cuentos 'Ladrón de mapas' y la novela 'Siempre supe que te volvería a ver, Aurora Lee'. Como autor de obras de no ficción ha publicado 'Walt Whitman ya no vive aquí', colección de ensayos sobre literatura norteamericana, y 'Todos somos Leopold Bloom', un ensayo comentado sobre 'Ulises', de James Joyce. Colaborador habitual del diario El País, fue director del Instituto Cervantes de Nueva York entre 2006 y 2011. Es catedrático de literatura en Sarah Lawrence College y miembro fundador de la Orden del Finnegans. OTROS ENCUENTROS A través de un cartel conformado por una treintena de reconocidos autores, críticos literarios y periodistas especializados, se darán cita del 7 al 10 de febrero los norteamericanos Joyce Carol Oates (de manera virtual), Chloe Aridjis e Hisham Matar, las mexicanas Brenda Navarro y Lydia Cacho, la cubana Zoe Valdés, los argentinos Rodrigo Fresán y Pola Oloixarac, y los españoles Ray Loriga, Rosario Villajos, Javier Moro, Ignacio Martínez de Pisón, Sergio del Molino, Esther García Llovet, Félix de Azúa y Antonio Orejudo, entre otros. El III Festival Literario de América y Europa 'Escribidores' está organizado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluzas de Instituciones Culturales, la Cátedra Vargas Llosa, y la Fundación Unicaja. Cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y del Ayuntamiento de la capital, además de la colaboración de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 'Escribidores' tiene como sedes en Málaga la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, el Museo Picasso Málaga, el Centro Cultural La Malagueta, el Centro Cultural La Térmica, el Centre Pompidou de Málaga y la Biblioteca Pública de Alhaurín de la Torre 'Antonio Garrido Moraga'. Todos los encuentros del III Festival Literario de América y Europa 'Escribidores' son de entrada libre hasta completar aforo. Los encuentros del festival en Málaga podrán seguirse en directo o grabados en el canal de YouTube de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales: https://www.youtube.com/culturacuenta. En Málaga, el programa 'Escribidores' sigue este jueves a las 12.00 horas en la Biblioteca Pública 'Antonio Garrido Moraga' de Alhaurín de la Torre, con el encuentro con Juan Gabriel Vásquez y Chloe Aridjis que modera Isabel Guerrero; y a las 18.00 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga con el encuentro con Joyce Carol Oates (online) que modera Raúl Tola. También tendrá lugar a las 19.30 horas en el Centro Cultural La Malagueta la charla 'Censura y autocensura. La libertad del escritor' con Ignacio Martínez de Pisón y Zoé Valdés que modera Laura García Torres. El viernes a las 12.00 horas en el Auditorio del Pompidou será el encuentro con Sergio Ramírez que modera Lydia Cacho; a las 18.00 horas en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso del MPM la charla 'Ficción y realidad. El mundo actual a través de la novela', con Rodrigo Fresán y Esther García Llovet, con Almudena Vidorreta como moderadora. A las 19.00 horas en el Centro Cultural La Térmica será el Encuentro con Brenda Navarro que modera Antonio Javier López y a las 19.30 horas en el Centro Cultural La Malagueta 'La función del escritor. La literatura como generadora de cambio social', con Hisham Matar e Félix de Azúa, que modera Antón Castro. El sábado es el turno del encuentro con Ray Loriga que modera Lydia Cacho y que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Auditorio del Pompidou; y a las 18.00 horas en el Museo Picasso se tratará la 'Tecnología, populismo y desinformación. La novela ante los nuevos poderes', con Antonio Orejudo y Javier Moro, que modera Darío Lopérfido. A las 19.30 horas en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina será la entrega de galardones como el Premio Escribidores a la Difusión Cultural a Luis García Montero, el Premio Escribidores a la Trayectoria Literaria a Sergio Ramírez. Asimismo, se celebrará 'El Poder y la palabra. La literatura sometida o enfrentada al poder', con Andrés Trapiello y Sergio del Molino, que modera Álvaro Vargas Llosa.