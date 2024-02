Riad rechaza normalizar sus relaciones con Israel hasta su retirada de Gaza y el reconocimiento de Palestina

El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí ha asegurado este martes que no establecerá relaciones diplomáticas con Israel hasta que cese su ofensiva contra la Franja de Gaza y se establezca un Estado palestino, todo ello después de que el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, declarase que ambas partes habían mostrado su voluntad de seguir con las negociaciones de normalización de relaciones. "(Arabia Saudí) ha comunicado a la Administración estadounidense su posición de que no habrá relaciones diplomáticas con Israel hasta que un Estado independiente palestino sea reconocido con las fronteras de 1967 con Jerusalén Este como capital y hasta que no cese la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y retire todas sus fuerzas de la Franja", según un comunicado de la cartera ministerial publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter. "Respecto a las negociaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos en el proceso de paz árabe-israelí, y a la luz de lo atribuido al portavoz estadounidense de Seguridad Nacional, el Ministerio de Exteriores afirma que la posición del Reino siempre ha sido de apoyo a la causa palestina y a la necesidad de los palestinos de obtener sus derechos legítimos", reza la misiva. Asimismo, ha vuelto a pedir a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que aún no han reconocido a Palestina como Estado a hacerlo para que "se llegue a una paz justa para todos". Estas declaraciones han llegado después de que Kirby, en una rueda de prensa, expresase que las negociaciones entre ambos países para la normalización de sus relaciones seguían en proceso y que ambas partes les habían dado "comentarios positivos" al respecto. Arabia Saudí es uno de los 28 Estados miembros de Naciones Unidas que no ha reconocido a Israel. Si bien la mayoría de ellos pertenecen a la Liga Árabe y a la Organización para la Cooperación Islámica, hay otros como Cuba, Corea del Norte, o Venezuela que tampoco lo han hecho. Antes del estallido de la guerra entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las autoridades israelíes aseguraban estar "al borde" de un "histórico" acuerdo con Riad, que hasta el momento rechazaba normalizar las relaciones con Israel si no se llegaba previamente a un acuerdo entre israelíes y palestinos que incluyera la creación de un Estado palestino en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital.