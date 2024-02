Raúl Martín Presa: "El Rayo no tiene capacidad para financiar una reforma, quizás sí un nuevo estadio"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, explicó este miércoles que la entidad "no tiene capacidad para financiar una reforma" del Estadio de Vallecas, "que no tiene hacia donde crecer" urbanísticamente, pero "quizá sí" la tiene para "un nuevo estadio" que sea "propio" y esté "lo más cerca posible del actual". "El Estadio de Vallecas es entrañable, pero ya hace varios años que quedó obsoleto. Ahora tenemos cierto nivel de solvencia y es el momento de aspirar a crecer, y eso pasa por una serie de cuestiones que el estadio ahora mismo no nos las da. Su capacidad es reducida para la masa social que estamos llevando y en continuo crecimiento", analizó Presa en una entrevista a Onda Madrid recogida por Europa Press. El dirigente argumentó que el recinto actual es "incómodo" y tiene "malos accesos". "No tiene párking para jugadores ni autoridades, no tenemos zona de almacenamiento, no hay zonas adecuadas de trabajo para prensa, sin zonas de 'hospitality' ni zonas VIP. Todo eso afecta sensiblemente en la obtención de ingresos, siendo al final el equipo que menos ingresos puede obtener en la Liga", lamentó. Sin embargo, Presa se mostró contrario a una "remodelación" del estadio actual, algo que considera "muy difícil". "Si se hiciesen una serie de cuestiones urbanísticas que afectan a todos los vecinos del barrio, sería posible, pero muy caro. El Rayo no tiene capacidad para financiar una reforma, quizás si un estadio. Es que el campo, en un fondo, no tiene hacia dónde crecer", dijo. El presidente rayista aseguró que el nuevo feudo del equipo madrileño "estaría lo más próximo posible al estadio actual". "Si puede ser dos calles abajo mejor que seis, si puede ser seis mejor que ocho. Pero necesitamos un terreno, un terreno dotacional para el uso deportivo, que no son 100 metros cuadrados lógicamente", agregó. "El Rayo lo que quiere es tener, y además eso lo lleva transmitiendo 10 años, un estadio propio. Queremos llegar a un acuerdo para adquirir unos terrenos y poder construir un estadio. Toda ayuda tanto de nuestra comunidad y de nuestro ayuntamiento la vamos a agradecer mucho, porque un estadio y un equipo de fútbol es patrimonio del municipio y de la región y se sienten beneficiados, del turismo que atrae, del reclamo como visita turística", comentó Presa. Sin datos concretos, el presidente del equipo de la franja apuntó que el nuevo Estadio necesita "10.000 localidades más como mínimo", con un proyecto que le permita "crecer conforme va creciendo el club". "Hay que hacerlo buscando eficiencia de costes e inversión, pero con facilidad para crecer. Un estadio más cómodo, más accesible, moderno, para ponernos a la vanguardia", zanjó. Después de que el pasado sábado el diario 'AS' publicara una entrevista con la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, en la que señaló que "cada vez es más insostenible" que el conjunto siga en su cancha de Vallecas, fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte señalan a Europa Press que se están manteniendo "conversaciones constantes y fluidas" con la directiva del club, dado que la Comunidad es la propietaria de este campo.