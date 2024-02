NYCB en conversaciones para descargar riesgo hipotecario

(Bloomberg) -- New York Community Bancorp ha estado buscando inversionistas de capital para financiar una gran cartera de hipotecas residenciales a medida que aumentan las presiones sobre el banco regional, según fuentes con conocimiento del asunto.

La empresa busca capital de terceros para una cartera de hipotecas residenciales en poder de su unidad Flagstar Bank. Una de las opciones es una transferencia de riesgo sintético respaldado por una cartera de alrededor de US$5.000 millones en préstamos hipotecarios originados cuando las tasas de interés eran más bajas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información que no es pública. En una titulización sintética, los bancos descargan su exposición al crédito mediante la transferencia efectiva del riesgo de los activos al comprador.

NYCB también estudia la venta de una cartera de unos US$1.000 millones en préstamos para vehículos recreativos y embarcaciones, según otras fuentes con conocimiento del asunto. Las conversaciones son preliminares y los detalles podrían cambiar, dijeron las personas.

Las conversaciones estaban en marcha antes de que NYCB informara hace una semana una sorpresiva pérdida vinculada al deterioro de la calidad crediticia, y anunciara un recorte de su dividendo, lo que hundió las acciones del banco. La provisión para pérdidas crediticias de NYCB aumentó a US$552 millones en el cuarto trimestre, más de 10 veces las estimaciones de los analistas.

Los representantes del banco con sede en Hicksville, Nueva York, no respondieron a solicitudes de comentarios.

