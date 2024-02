Netanyahu señala que una mayor "presión militar" sobre Hamás facilitará la liberación de rehenes

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha manifestado este miércoles que una mayor "presión militar" sobre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) acercará el objetivo de lograr que la milicia palestina libere a todos los rehenes cautivos desde sus ataques contra territorio israelí a comienzos de octubre. En rueda de prensa desde Jerusalén, Netanyahu ha incidido en que la misión principal de la campaña militar israelí en la Franja de Gaza es lograr una "victoria aplastante" sobre Hamás, y ha destacado que el Ejército de Israel está "en el camino" para alcanzar tal objetivo, según recoge el diario 'The Times of Israel'. En este punto, el mandatario israelí ha incidido en que ceder a las exigencias de Hamás sería un desastre para el país. Hamás e Israel llegaron a un acuerdo en noviembre para la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos y ahora parece que un nuevo pacto puede estar sobre la mesa. "Estamos en el camino de la victoria total. La victoria está a nuestro alcance. Continuaremos hasta el final, no hay otra alternativa que la victoria total", ha manifestado el jefe de Gobierno israelí, que vaticina que la campaña militar contra Hamás podría concluir en apenas "unos meses". En este punto, Netanyahu ha recalcado una vez más que los objetivos de Israel en la Franja de Gaza son la desarticulación de todas las estructuras de la milicia palestina, así como la liberación de los más de cien rehenes que aún están bajo cautiverio y garantizar que el enclave no vuelve a suponer una amenaza. Así pues, el mandatario israelí ha manifestado que los logros alcanzados por el Ejército durante esta operación militar no tienen precedentes, y ha alardeado del duro golpe que Israel ha asestado a la milicia palestina, que habría perdido a unos 10.000 milicianos, según ha destacado Israel en anteriores ocasiones. En este sentido, el mandatario de Israel ha confirmado los planes adelantados la semana pasada por el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y ha apuntado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se dirigirán hacia la ciudad de Rafá, en el extremo sur de la Franja de Gaza, tras completar su misión en Jan Yunis. Interrogado sobre la posibilidad de que Hamás se esté rearmando en el norte de la Franja de Gaza una vez que Israel ha centrado sus esfuerzos en el sur, Netanyahu ha reconocido que la misión en el enclave es "un proceso complicado" pero ha descartado estos hechos y afirma que "no hay alternativa" para la milicia. Tras el colapso de Hamás, Netanyahu considera que se asentarán las bases para la normalización de las relaciones entre Israel y el resto de países árabes de la región. "El círculo de paz se ampliará", ha aseverado.