Miércoles, 7 de febrero de 2024 (09.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Hamás propone un acuerdo de tres fases e insiste en la salida de tropas israelíes de Gaza

Jerusalén (EFE).- La organización islamista Hamás propone un acuerdo de tregua de tres fases que incluiría la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre, así como una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, según un borrador divulgado de madrugada por la organización. Las tres fases serían de 45 días cada una, y en la primera, serían liberados los rehenes "mujeres y niños (menores de 19 años, no militares), ancianos y enfermos, a cambio de un número específico de prisioneros palestinos", detalla el texto vía Telegram que fue entregado el martes por la noche a los mediadores de Catar y Egipto.

Riad exige reconocer el Estado palestino a cambio de relaciones diplomáticas con Israel

Riad (EFE).- Arabia Saudí exigió hoy un reconocimiento internacional de un Estado palestino sobre los territorios ocupados por Israel en 1967, y que incluyen Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, a cambio del establecimiento de relaciones diplomáticas entre el reino árabe y el Estado judío, según un comunicado de Exteriores saudí. "El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que la posición del Reino ha sido y sigue siendo firme respecto de la cuestión palestina y la necesidad de que el hermano pueblo palestino obtenga sus legítimos derechos", dijo la nota.

UCRANIA GUERRA

Un muerto en Mikoláyiv y al menos nueve heridos en Kiev en un nuevo ataque masivo de Rusia

Kiev (EFE).- Un hombre falleció en Mikoláyiv y al menos nueve personas resultaron heridas en Kiev en un nuevo ataque masivo de Rusia contra varias regiones ucranianas este miércoles, informaron las autoridades locales. El ataque ruso a primera hora de la mañana contra la capital ucraniana ha provocado un incendio en un edificio de apartamentos de 18 plantas y daños en dos líneas de alta tensión, por lo que algunos consumidores se quedaron sin electricidad, informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitchkó, en su cuenta de Telegram.

PAKISTÁN ATAQUE

12 muertos y 25 heridos en atentado contra candidato a un día de elecciones de Pakistán

Islamabad (EFE).- Al menos 12 personas murieron y otras 25 resultaron heridas este miércoles en una explosión frente a las oficinas de un candidato independiente, en la conflictiva provincia paquistaní de Baluchistán, a un día de las elecciones generales de Pakistán, confirmaron a EFE fuentes oficiales. “Los explosivos estaban colocados en una motocicleta que explotó fuera de la oficina electoral del Asfand Yar Kakar", un candidato independiente regional, en la ciudad de Khanozai de Baluchistán, a las 12:35 hora local (7:35 GMT), confirmó a EFE el oficial Muhammed Ramzan, del centro de control policial de Quetta, la capital provincial.

EEUU ELECCIONES

Biden cumple en las primarias demócratas de Nevada y Haley se estrella en las republicanas

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó este martes las primarias del Partido Demócrata en Nevada, un estado que presenció cómo la exembajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley fracasaba en la versión republicana de estas votaciones a la que no concurría el expresidente Donald Trump. Con el 70 % de las papeletas escrutadas, el mandatario estadounidense se impuso con el 89,6 % de los sufragios, mientras que la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson se quedó en un 2,7 %, según las proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post.

COLOMBIA PETRO

Petro insiste en llamado a movilización popular por supuesto intento de "golpe de Estado"

Bogotá (EFE).- El presidente colombia, Gustavo Petro, insistió este martes en preparar a la población para responder ante un eventual "golpe de Estado" y aseguró que el movimiento popular debe ganar más capacidad de decisión y poder en este Gobierno. "La Presidencia ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento. Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

SENEGAL ELECCIONES

Académicos de Senegal: La moratoria electoral pretende "destruir" la democracia del país

Dakar (EFE).- Más de cien intelectuales y académicos de Senegal señalaron en una carta conjunta que la inesperada decisión del presidente del país, Macky Sall, de posponer las elecciones previstas para este mes es un nuevo golpe para "destruir" la democracia senegalesa y pone en peligro el futuro de la nación. "Al interrumpir en el último momento y de manera ilegal el proceso ilegal, el presidente Macky Sall sumió al país en una situación sin precedentes y lo embarcó en una aventura con un futuro más que incierto", aseguraron un total de 116 académicos, sobre todo profesores universitarios de ciencias políticas y derecho, en su carta.

FILIPINAS ALUD

Al menos 41 desaparecidos y 45 rescatados tras un corrimiento de tierra en Filipinas

Bangkok (EFE).- Al menos 41 personas permanecen desaparecidas y 45 fueron rescatadas a raíz de que un corrimiento de tierra enterrara dos autobuses que transportaban a trabajadores de una empresa minera en el sur de Filipinas, informó este miércoles el Ejército. El Comando de Mindanao Oriental, donde tuvo lugar la avalancha, apuntó hoy en una publicación en Facebook que tres de los supervivientes se encuentran heridos de gravedad.

BRASIL ROCK IN RIO

Rock in Río anuncia a Katy Perry y Gloria Gaynor para su próxima edición en Brasil

Río de Janeiro (EFE).- La organización de Rock in Rio 2024 anunció este martes a las cantantes estadounidense Katy Perry y Gloria Gaynor para la próxima edición del festival internacional, que tendrá lugar en Río de Janeiro, la ciudad que lo vio nacer 40 años atrás. Las artistas se presentarán el 20 de septiembre, día que estará dedicado a las mujeres en la ciudad del Rock. EFE

