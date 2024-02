Mercedes, madre de Anabel Pantoja, guarda silencio ante la demanda de 'Pinocho'

Luis Vicente 'Pinocho' ha interpuesto esta semana la demanda de paternidad de Bernardo Pantoja de manera telemática desde el despacho de su abogado, Fernando Osuna, tal y como había anunciado estos últimos meses. Dispuesto a conocer la verdad y saber de una vez por todas si es hijo biológico del hermano de Isabel Pantoja, ha iniciado este proceso judicial tras años desde que se comenzara a hablar de ello en los platós de televisión. Por el momento, nadie de la familia Pantoja ha reaccionado a estas acciones legales, ni siquiera Anabel Pantoja, a la que se le ha preguntado por ello a la vuelta de su viaje a Roma, pero ha preferido guardar silencio y continuar con su vida sin decir nada sobre ello. Este miércoles hemos podido preguntarle a la madre de la influencer, Mercedes, y lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención porque, a pesar de tener que escuchar un tema que no es de su agrado, guarda las formas -y también se muerde la lengua- ante las cámaras. De esta manera, Mercedes solamente expresa un "¡uy, por Dios!" al ver a las cámaras en las inmediaciones de su casa, pero guarda silencio sobre esta nueva polémica que azota la vida de su hija ahora que está alejada del mundo mediático. Y es que, esta polémica de la paternidad lleva años en los platós de televisión y 'Pinocho' siempre ha defendido que Bernardo fue quien se lo confesó a él: "Lo teníamos hablado, Bernardo una vez me dijo que yo era su hijo, me comentó que lo quería rentabilizar en una exclusiva".