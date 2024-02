Manu Sánchez desvela cómo va su lucha contra el cáncer

El popular humorista sevillano Manu Sánchez anunciaba el pasado mes de mayo, poco después del nacimiento de su hija Leonor, que padecía un cáncer de testículos. Un durísimo golpe que decidía compartir con sus seguidores para visibilizar la batalla contra esta enfermedad de la que, afortunadamente, ha salido vencedor. Tras varios meses alejado de la pequeña pantalla en los que ha pasado por quirófano y ha estado a tratamiento, el presentador está curado, y así lo anunciaba en su reaparición al frente del programa 'Tierra de talento' de Canal Sur el pasado 6 de enero. Comprometido con la lucha contra el cáncer, Manu Sánchez no ha dudado en aportar su granito de arena ejerciendo como padrino de las Jornadas contra el Cáncer Ginecológico en el centro cultural 'Pastora Soler' en Coria del Río. Un acto muy emotivo en el que el humorista, además, recibió un premio por ayudar a visibilizar esta enfermedad. "Yo creo que visibilizarlo es casi una obligación, no sirve de nada hacer lo contrario" ha asegurado, revelando que en cuanto le dieron el diagnóstico de que tenía cáncer -"se me puso la vida boca abajo, todo cambiaba" reconoce- decidió compartirlo públicamente: "No quería que nadie contase lo que no había, porque a veces se especula. Digo, vamos a contar lo que hay. Con el público es con quien comparto muchas alegrías y vamos a compartir esto también, sin exhibicionismo" explica. "En mitad del proceso contamos que todo iba bien, cuando terminó la quimio también lo compartimos y ahora que parece que todo está llegando a su final también, aunque aquí siempre hay que andar mirando por el retrovisor, el malo puede venir detrás" añade, evitando lanzar 'campanas al vuelo' porque como nos cuenta, "tengo muy buenas noticias y estoy en pleno proceso de curación, pero hasta los 5 años no nos dan el alta y yo no he cumplido ni el primer año". "La visibilización de esto ese algo que tiene que normalizarse, es muy chivato cuando alguien muere de cáncer. Es muy difícil esconder un entierro, pero también hay que contar lque a gente que se cura, la investigación cada vez es más y la ciencia avanza, el cáncer no siempre es sinónimo de muerte, se pueden cronificar en muchos casos, se puede curar en otros muchos* Creo que jornadas como estas son justas, necesarias y es un placer ser padrino por lo menos como luchador contra el cáncer" apunta con una sonrisa. Como confiesa, si algo ha descubierto en este año es que "cada uno vive su cáncer de una manera distinta porque los síntomas son distintos y personales y los tratamientos son distintos y muy personales, cada uno estamos viviendo el cáncer a su manera, y poner en común cada uno nuestra experiencia es algo que solo puede ser positivo". El último en compartir su enfermedad ha sido el Rey Carlos III, sobre el que Manu ha reflexionado afirmando que "lo que demuestra es que nadie está libre de ser diagnosticado de cáncer porque esto no entiende clases sociales". "El caso tan mediático como el del rey Carlos III nos viene a demostrar que todos tenemos que estar alerta ante el cáncer, la investigación la necesitamos todos" asegura, reclamando una mayor inversión pública para la lucha contra esta enfermedad.