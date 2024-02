Los líderes del Ejército y las RSF aceptan reunirse para abordar el acceso a la ayuda humanitaria en Sudán

Los líderes del Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han aceptado mantener un encuentro para abordar la entrega de ayuda humanitaria en el país, posiblemente en Suiza, según ha confirmado este miércoles Naciones Unidas, que ejercería de mediación en este proceso de conversaciones. El responsable de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Martin Griffiths, ha señalado que ha mantenido contactos con el jefe del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, y el de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, con el objetivo de "convocar un foro humanitario, ya sea de forma telemática o física, si bien preferiblemente de forma física". "Los dos han dicho que sí, que están dispuestos a venir", ha manifestado, antes de abundar en que estas conversaciones estarían mediadas por la ONU, a diferencia de los contactos previos en la ciudad saudí de Yedá, que contaron con la mediación de Arabia Saudí y Estados Unidos y derivaron en acuerdos que hasta ahora no han sido cumplidos en su totalidad. Así, Griffiths ha explicado que el objetivo de estas conversaciones sería "discutir una planificación" de la entrega de la ayuda humanitaria ante la grave crisis en Sudán y ha desvelado que ambos se desplazarían a Suiza, si bien ha hecho hincapié en que el encuentro podría tener lugar "donde ellos digan". "Estoy a la espera de confirmación sobre cuándo vendrán", ha manifestado, al tiempo que ha recordado que "las RSF aún no han cumplido su aparente promesa de abandonar instalaciones civiles". Así, ha abundado en que este hecho es esgrimido por el Ejército para rechazar otras reuniones, si bien ha rechazado esta postura. "Nunca he estado en una mediación en la que todos hicieran todo lo que prometieron hacer", ha argumentado, antes de defender la necesidad de una reunión para "recordar" a las partes en conflicto "los compromisos" que adquirieron, que fueron "muy claros". En este sentido, Griffiths ha señalado que "si se logra este acceso (humanitario) se podrían lograr (...) milagros humanitarios gracias al valor, la presencia y los incansables esfuerzos de los trabajadores humanitarios y ONG de primera línea". Las palabras de Griffiths han llegado tras la petición por parte de la ONU de 4.100 millones de dólares (unos 3.800 millones de euros) para paliar las necesidades más urgentes de los civiles que se han visto afectados por el conflicto en Sudán, confiando en que este año vaya "mejor" la recaudación de fondos habida cuenta del "sentido de urgencia" imperante. No en vano, 25 millones de personas precisan ayuda humanitaria en Sudán, alrededor de la mitad de la población, y casi 18 millones sufren inseguridad alimentaria aguda. Además, la de Sudán está considerada como la mayor crisis de desplazamiento de todo el mundo, con más de 1,5 millones de personas que se han visto forzadas a huir del país. La guerra entre el Ejército y las RSF estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar --ahora declarado como rebelde-- en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir. El conflicto ha devastado totalmente el país africano y generado una de las mayores crisis humanitarias en tiempos recientes en África. Los combates han dejado hasta ahora casi ocho millones de desplazados, según ha indicó el miércoles el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.