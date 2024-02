La UE acuerda simplificar y mejorar las normas de servicios de compensación para hacerlos más atractivos

El Consejo y el Parlamento han alcanzado este miércoles un acuerdo político para revisar el reglamento y la directiva sobre infraestructuras del mercado europeo con el objetivo hacer que el panorama de compensación de la UE sea más atractivo, además de apoyar la autonomía estratégica abierta y preservar la estabilidad financiera de la UE. "Esto traerá más servicios de compensación a Europa y mejorará nuestra autonomía estratégica. También contribuirá a estabilizar el mercado y garantizará que funcione eficientemente, lo cual es un requisito previo para una unión de mercados de capitales en toda regla", ha destacado el ministro de Finanzas de Bélgica, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, Vincent Van Peteghem. El Reglamento sobre la infraestructura del mercado europeo (EMIR, por sus siglas en inglés) establece normas sobre derivados extrabursátiles (OTC), contrapartes centrales (CCP) y registros de operaciones y su revisión contiene varias medidas legislativas para mejorar los servicios de compensación de la UE, en particular, acortando los procedimientos, mejorando la coherencia entre las normas, fortaleciendo la supervisión de las ECC y exigiendo a los participantes del mercado de importancia sistémica sustancial, que están sujetos a una obligación de compensación, que tengan una capacidad operativa cuenta activa en una entidad de contrapartida central de la UE. El acuerdo provisional, que aún debe ser aprobado formalmente por el Parlamento y el Consejo, garantiza que en la práctica es factible que las autoridades de supervisión apliquen procesos de supervisión simplificados, como procedimientos de autorización y validación. El texto también refuerza la cooperación, la coordinación y el intercambio de información entre los supervisores y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), al tiempo que garantiza una división adecuada de tareas entre las autoridades nacionales y la Autoridad. PAPEL DE LA AEVM El acuerdo también fortalece el papel de la AEVM, dotándola de una función de coordinación en situaciones de emergencia, al tiempo que aclara que los poderes finales de toma de decisiones son responsabilidad de las autoridades nacionales competentes. La AEVM también asumirá el papel de copresidente de los colegios de supervisores junto con las autoridades nacionales competentes pertinentes, que conservarán los poderes finales de toma de decisiones. Además, la AEVM será informada y podrá solicitar ser invitada a exámenes in situ y emitir opiniones en una amplia gama de áreas. El acuerdo provisional establece también un requisito de cuenta activa (AAR) que exigirá que ciertas contrapartes financieras y no financieras tengan una cuenta en una ECC de la UE, que incluye elementos operativos como la capacidad de manejar las transacciones de la contraparte con poca antelación si es necesario y elementos de actividad para que la cuenta se utilice efectivamente. Esto está garantizado por una serie de requisitos que deben cumplir estas cuentas, incluidos los requisitos para que las contrapartes que superen un determinado umbral compensen operaciones en las subcategorías más relevantes de derivados de importancia sistémica sustancial, definidos en términos de clase de derivado, tamaño y madurez.